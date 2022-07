PÅ TRENINGSFELTET: Maren Mjelde (midten) og de norske landslagsspillerne hadde sin første treningsøkt i Lancing utenfor Brighton tirsdag.

Går glipp av penger med gammel bonusavtale

BRIGHTON (VG) En fireårsavtale fra 2017 som ble forlenget til sommerens EM, gjør at fotballkvinnene kom hit til England med en gammel bonusavtale som neppe imponerer så mange.

For mens lagkaptein Maren Mjelde og landslagsspillerne får vel 80.000 kroner hver med seg i gruppespillet, er kollegene over grensen til Sverige garantert 253.000 norske kroner - det er over tre ganger mer. Og det er bonusen svenskene er garantert uansett hvordan det går i gruppespillet.

– Jentene våre er garantert i overkant av 80.000 kroner. Skulle de vinne EM-gull er det godt over 250.000 kroner, sier konstituert generalsekretær i Norges Fotballforbund, Kai-Erik Arstad, til VG.

250.000 kroner er omtrent like mye som svenskene får for å spille gruppespillet.

Skulle Sverige ta seg videre fra gruppespillet økes bonusen til 404.000 norske kroner på hver av de 23 spillerne. Finaletap gir 498.000 kroner, et EM-gull honoreres med totalt 560.000 norske kroner - mer enn dobbelt så mye som den norske gullbonusen.

Når de norske fotballkvinnene taper lønnskampen så skyldes det en gammel avtale med Norges Fotballforbund. Den ble inngått før EM i 2017 og skulle løpe i fire år. Siden EM i England ble utsatt til 2022 på grunn av corona-pandemien ble det heller ikke forhandlet en ny bonusavtale.

Kaptein Maren Mjelde, som var med og forhandlet avtalen, har ingen problemer med å innrømme at fotballkvinnene kommer dårlig ut.

– Nå er dette en avtale som går over tid, men vi er jo inne og forhandler en ny kontrakt nå som vil gjelde fra neste år. Vi jobber for at den skal se annerledes ut.

– Med tanke på den oppturen som har vært i kvinnefotballen og økte inntekter fra UEFA så ser avtalen litt dårlig ut?

– Ja, men det er derfor vi er nødt å spå om fremtiden nå og håpe på at vi klarer å jobbe frem en god avtale fra neste år, sier Mjelde.

Bonusavtalen med NFF speiler ikke det faktum at UEFA har doblet premiepengene siden forrige EM i 2017. Nå deler lagene en pott på 165 millioner kroner.

Caroline Seger var spillernes representant da det svenske kvinnelandslaget forhandlet med Sveriges fotballforbund (SvFF). Hun fikk også til en avtale som innebærer at forbundet sponser spillernes kjærester/samboere og barn med fly tur-retur Stockholm og dekker hotell samt billetter til to av Sveriges kamper her i England.

I avtalen understrekes det også at SvFF skal være pådriver for lik kompensasjon mellom kjønnene når det gjelder mesterskap fra både FIFA og UEFA.

