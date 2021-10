forrige















Mourinho: − Finner ikke ord

BODØ/OSLO (VG) (Bodø/Glimt-Roma 6–1) José Mourinho mener at kampen mot Glimt var over da hjemmelaget gikk opp til 3–1.

– Det var min egen feil, sier Roma-trener José Mourinho etter å ha blitt ydmyket i Bodø.

På spørsmål om han kan forklare kampen i kveld, svarer han også at Bodø/Glimt scoret hver gang de nærmet seg 16-meteren til Roma.

– Det beste laget vant. 6–1 eller 5–1, det spiller ingen rolle. For etter 1–3 var kampen tapt, sier han.

Mourinho innrømmer at han ikke vet hva han skal si til den tilreisende Roma-fansen.

– Jeg finner ikke ord, sier Mourinho.

– Det var et sjokk. Jeg overvurderte spillerne mine, sier han også, ifølge NTB.

– Vi møtte et lag med gode kvaliteter, understreker han - før han påpeker at han ønsket å spare spillere til neste kamp i Italia mot Napoli.

– Det er viktigere enn å vinne kampen i dag, sier han ifølge oversettelsen fra italiensk til norsk.

Han nevner også klima, kulda og kunstgresset, vel å merke uten å vektlegge det som årsaker til at laget hans ble offer for overkjøring i nord.

Mourinho beklager at han avgir korte svar - «yes and no» - under den internasjonale pressekonferansen. Så griper han sekken sin og forlater lokalet på Aspmyra stadion med hurtige skritt.