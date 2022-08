TUNGE DAGER PÅ JOBB: Nesten alt som kan gå galt, har gått galt for Manchester United-manager Erik ten Hag i sesongstarten.

Eksperter: Dette bør Manchester United kjøpe nå

Etter en forferdelig start på sesongen vil Manchester United-manager Erik ten Hag ha inn forsterkninger før overgangsvinduet stenger. Ekspertene kommer med klare tips.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– De ligger etter på så utrolig mange områder, og det er ikke bare å ordne frem til overgangsvinduet stenger 1. september. Akkurat nå handler mye om å tette så mange hull som mulig, det er en lekk båt, sier Viaplay-kommentator Kasper Wikestad til VG på spørsmål om stoda på Old Trafford.

Etter en svak serieåpning hvor det ble tap 1–2 for Brighton, ble vondt til verre for de Røde Djevlene i runde to. Brentford valset over United med 4–0 til sjokk og vantro for en rekke profiler.

Manager ten Hag sa han håpet på nye spillere inn. Åtte spillere har forlatt klubben i sommer, mens Christian Eriksen, Lisandro Martínez og Tyrell Malacia er de eneste som har kommet inn.

– Vi trenger nye spillere. Kvalitetsspillere. Vi jobber med det og skal gjøre alt vi kan for å overbevise dem om å komme, sa ten Hag til Sky Sports.

Wikestad mener de trenger spillere fremover.

– Det er åpenbart at det trenger en spiss. Det skjønner de selv også. De har et stort problem på spissplassen. De har satt sin lit til Anthony Martial som knapt har scoret mål for United. Så ble han skadet og da sitter man igjen med en Cristiano Ronaldo hvor alt tyder på at han vil vekk fra klubben, sier Wikestad og fortsetter:

– De trenger definitivt minst én midtbanespiller til av type og kaliber Frenkie de Jong (Barcelona). Så trenger de kanskje også en stopper og en back, de trenger mye.

Fotballkommentatoren får støtte av sin kompanjong i Viaplay, Lars Tjærnås. Men den tidligere Vålerenga-speideren er vel så opptatt av egenskapene, som posisjonene.

– De to åpenbare posisjonene er spiss og sentral midtbane. Men viktigere: Egenskapene de må ha. Spissen må ha målpoeng i seg, men samtidig være en god linkspiss, slik at de får brukt bakromstruslene de har i særlig Rashford og Elanga, skriver Tjærnås til VG.

– Den sentrale midtbanen må være en general, en som dekke de riktige rommene, er utilnærmelig i duellspill, gir stopperne beskyttelse, men som også selvsagt er trygg med ball. Finner de disse to riktige spillerne, er en del av problemene reparert. Selv om de også må løse en del annet både på struktur, omstillingsevne og duellkraft i egen 16-meter, fortsetter Tjærnås.

Men der hvor både ekspertene og fansen er enige, om at det trengs forsterkninger, har ikke United lykkes. Det fikk Gary Neville til å felle en knallhard dom på Sky Sports etter tapet for Brentford.

– Hvor mange ganger skal vi sitte her og si at spillerne mangler lederskap og personlighet? Disse spillerne har bevist at de ikke takler det, så de (United) trengte å ha et godt overgangsmarked. Men de har ikke hatt et godt overgangsmarked, konkluderte den tidligere United-spilleren.

Ett av fremstøtene United har gjort, mot det som kan bli en midtbanegeneral, er jakten på Frenkie de Jong.

MIDTBANEJUVEL: Barcelonas Frenkie de Jong.

– Alt tyder på at han ikke vil til United. Men de har på en måte ikke klart å slippe den situasjonen. Hvis de nå ender opp med å ikke få ham, så vil det også være veldig spesielt, sier Wikestad.

Og med drøye to uker igjen av vinduet, kombinert med starten United har hatt på sesongen, tror fotballkommentatoren det blir vanskeligere å få inn de riktige spillerne.

– Det er åpenbart at den situasjonen de har satt seg selv i nå med å tape de to første kampene, og all den kritikken som kommer fra alle hold. Fra folk med store nedslagsfelt og tyngde. Det er klart at det påvirker også i en rekrutteringsprosess som de er i nå. Det er ikke sånn at de får bedre kort å spille nå, jeg tror det kan bli vanskeligere.

Ten Hag sa til Sky Sports at han håpet å overbevise nye spillere med å komme, tross negativiteten.