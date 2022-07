Slakter Sjögren etter den historiske marerittkampen: − Det er å kaste spillerne under bussen

BRIGHTON (VG) (England – Norge 8–0) Fotball-Norge var ikke nådig med landslagstrener Martin Sjögrens kampplan etter den historiske ydmykelsen mot vertsnasjon England. Nå sås det tvil om den svenske treneren er rett mann for jobben.

– Det er krise. Vi blir jo rundspilt, sier tidligere landslagsspiller og fotballekspert i TV2 Solveig Gulbrandsen til VG etter at Norge gikk på et historisk 0–8-tap mot England torsdag kveld.

Til tross for at Norge lå under 0–6 etter bare 41 minutter, tok det lang tid før det ble gjort grep fra trenerbenken. Det får Gulbrandsen til å se rødt.

– Det som gjør meg forbannet er at det ikke skjer noen grep fra sidelinjen, og vi venter med å gjøre noen ting før det har gått 45 minutter. Og det er å kaste spillerne under bussen, fordi jeg mener du har ansvar for taktikken så skal du ha en plan B. Ikke vente til det er blitt 6-0!

MALTRAKTERT: Norge lå under 0–6 til pause mot England. Til slutt endte det 0–8. Norges kaptein Maren Mjelde (i midten) og Vilde Bøe Rise (t.h.) fortviler etter at Ellen White (nummer to fra høyre) og Bethany Mead (t.v.) jubler for nok en scoring.

Gulbrandsen mener videre at Sjögren bommet fullstendig på inngangen til kampen mot britene.

– Jeg har sagt det hele veien at jeg ikke ønsket denne typen taktikk. Vi går ut med fire i forsvar og fire på midten. Og vi håndterer ikke det i det hele tatt, fortsetter eksperten, som selv står med 183 kamper med flagget på brystet.

– Er det noe spillerne kan gjøre ute på banen?

– Sånn som denne kampen har vært, så nei. De har ingen forutsetninger for å lykkes med den planen som er satt. Jeg synes ikke det er spillernes feil, fortsetter Gulbrandsen.

Nå stiller hun spørsmål ved om Sjögren er rett mann for å lede Norge.

– Jeg har slitt med å ha troen på hans prosjekt. Jeg ser ikke hvilken retning det har tatt oss. I dag er det langt under hva man kan forvente av hva en landslagstrener skal prestere, sukker eksperten oppgitt.

KRITISK: Tidligere landslagsspiller Solveig Gulbrandsen.

Norges 0–8- tap mot England er tidenes høyeste tapsmargin i EM-sammenheng. Før mandagens kamp var Skottlands 0–6-tap mot nettopp England fra EM 2017 som var det største.

Gulbrandsen er ikke alene om å stille seg kritisk til Sjögren etter kampen.

– Jeg er 48 år gammel. Av alt som har med det norske landslaget å gjøre har jeg aldri sett et norsk landslag blitt herjet mer med. Det er ren skrekkfilm, fnyser fotballekspert Aleksander Schau i NRKs fotballstudio.

– Det enkleste i verden er å sitte i en sofa og skylde på treneren. Men: Å sitte på en benk og se at de samme strukturelle feilene gir England enorme rom, målsjanser og mål gang på gang på gang uten å gjøre endringer. Det er stryk!, skrev fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter i pausen.

KNUST: Norges svenske landslagstrener, Martin Sjögren.

Skylder på personlige feil

Landslagssjef Martin Sjögren sier selv på pressekonferansen at han sliter med å finne de riktige ordene etter braktapet.

– Det er ikke lett å sette ord på dette. Jeg føler forferdelig med spillerne. Vi hadde en god følelse før kampen og syntes vi hadde en god plan. Vi spilte godt de første 10, men de siste 80 var mer eller mindre forferdelige, sier svensken foran et samlet pressekorps.

Han mener det og var mange personlige feil som bidro til det historiske nederlaget.

– England spilte veldig bra. Det visste de ville gjøre, men jeg synes vi gjorde det enkelt for dem. Vi mistet ballen i farlige situasjoner og tapte dueller. Vi gjorde noen veldig stygge feil, mener Sjögren.

Mener det er lett å være etterpåklok

Til VGs reporter forteller Sjögren hvorfor han ventet såpass lenge med å gjøre noen taktiske grep.

– Vi valgte å gjøre det til pause, fordi vi tenkte at vi trengte et stopp. Det er klart vi kunne gjort det tidligere, men vi slipper også inn 2 mål i andre omgang, og står mer eller mindre parkert utenfor eget straffeområde i hele andre omgang. Det finnes ingen garanti på at det hadde sett så mye bedre ut. Det er alltid lett å være etterpåklok.

Han sier selv han ikke vet hva han skal svare på kritikken fra Gulbrandsen, men er tydelig på at han aldri vurderte å starte med en fembackslinje.

– Nei. Jeg hadde stor tiltro til at vi skulle løse det på måten vi startet de første ti minuttene på. Det er lett å være etterpåklok.

Landslagstreneren velger nå å se videre, og påpeker at Norge fortsatt ikke er ute, til tross for braktapet.

– Eneste trøsten i dette er at vi fremdeles har det i egne hender. Med seier er vi videre. Men denne blir tøff å svelge. Ansvaret ligger hos meg som trener, sier Sjögren.