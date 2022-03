SLITER: Det har vært en vanskelig sesong for Neymar i PSG. Han har måttet tåle mye kritikk etter nedturen i Champions League mot Real Madrid.

Neymar kritiseres: − Har nok sett sine beste dager

Neymar anklages for at han ikke trener lenger, kommer beruset på trening og ødelegger PSG. Ligue 1-ekspert mener det er på tide med et klubbytte for brasilianeren.

– Neymar trener nesten ikke lenger. Han kommer full på trening i dårlig tilstand. Neymar ønsker å hevne seg mot PSG. Vi må signere sjekken hans og la han gå. Han gjør mye skade for klubben. La ham gå, han ødelegger PSG.

De knallharde ordene tilhører den franske sportsjournalisten Daniel Riolo med nesten 600.000 Twitter-følgere, som denne uken gikk hardt ut mot fotballstjernen.

Anklagelsene er ikke bekreftet offisielt.

– Han er glad i å være på byen. Hvis han ikke har kamp eller trening dagen etterpå, så går han ut på byen. Hvis han lar det påvirke trening, så er det noe nytt. Sånn har det ikke vært tidligere, sier Paul Thomas Clay, ekspert på Ligue 1, til VG.

Paris-laget leder hjemlig serie med 12 poeng ned til tabelltoer Marseille, men så lenge laget ikke presterer i Champions League, vil det være misnøye rundt PSG.

Det var tydelig da Lionel Messi og Neymar ble buet på av egne fans hver gang de var nær ballen i deres første ligakamp etter tapet i Champions League mot Real Madrid.

– Jeg tror det handler om mental trøtthet. I Brasil som 17-åring spilte han seniorfotball, og han har holdt på med verdens øyne rettet mot seg i 13 år. For noen er det slitsomt uansett hvor mye man trener.

Neymars statistikk i alle turneringer fra hans fem sesonger i PSG.

Neymars prestasjoner i PSG-trøya er åpenbart svakere denne sesongen sammenlignet med hans fire foregående om man ser på tallene over.

I debutsesongen ble det hele 44 målpoeng, mens med to måneder igjen av 2021/22-sesongen, er han kun oppført med ti målpoeng.

– Fansen liker dårlig at spillere kødder til fotballen deres, sier Clay.

– Han bidrar ikke nok sportslig og bidrar med negativ oppmerksomhet rundt klubben. Det veies opp med at han ikke bidrar på banen. Det var mange gode stunder, men nå holder det kanskje. Han har nok sett sine beste dager, fortsetter han.

Neymar scoret mot Bordeaux, første ligakampen etter exiten i Champions League, men buingen av egne fans ble bare forsterket etter nettkjenningen.

Nylig la Neymar dette ut på Instagram:

– I løpet av livet vil vi ha tøffe perioder, men hemmeligheten er å ikke miste troen på Gud.

– Bør dette være Neymars siste sesong i PSG?

– Ja, jeg tenker det. Det er ingen som er kulere enn når han er i superform, og fotball er knapt morsommere når han er på topp, men det er sjeldent. Det blir bare sjeldnere og sjeldnere.

Kontrakten til brasilianeren går imidlertid ut sommeren 2025, og ifølge franske L’Equipe har han en årslønn på over 450 millioner kroner som må tas hensyn til for en ny arbeidsgiver.