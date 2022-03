Kommentar

Vi vil heller se beina hans snakke

Av Knut Espen Svegaarden

SCORINGSHYL: Det er dette vi vil se mer av – Erling Braut Haaland har nettopp scoret for landslaget, her fra kampen mot Gibraltar i fjor høst.

ULLEVAAL STADION (VG) Erling Braut Haaland (21) har havnet i en situasjon der hvert skritt han tar, hvert ord han sier (eller ikke sier) blir tolket og gjerne overtolket, oversatt og klistret på de fleste avissider i de største fotballnasjonene.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Hva gjør han da?

Velger å holde kjeft.

Og det blir det selvsagt også en diskusjon av – rett eller galt?

Min bransje ønsker naturlig nok å snakke med Haaland, det sier seg selv. Men vi må også tåle at Norges største fotballstjerne ikke er tilgjengelig under ÉN samling, en samling der det hverken står om poeng eller sluttspill.

Det kan delvis sammenlignes med det svenskene sto overfor da Zlatan Ibrahimovic var på sitt aller beste, og byttet klubb mellom Italia, Spania og Frankrike. Det var samlinger der superstjernen var helt skjermet.

Og det sier sitt om Erling Braut Haalands posisjon og standing at Ibrahimovic måtte bruke noen minutter om nordmannen på den svenske pressekonferansen nylig.

Erling Braut Haaland har havnet i en situasjon der hans neste overgang kan endre hele maktbalansen i internasjonal fotball. For hvem av de største og mest attraktive klubbene i verden har råd til å la være å kjempe om underskriften hans, kjempe om en kraftspiss som i en alder av 21 år scorer et mål i snitt hver kamp på klubb- og landslag, noe han kan komme til å gjøre i 10 år til – minst?

Kanskje er det vrient for mange å forstå hva det er Erling Braut Haaland står i akkurat nå.

Torsdag la Braut Haaland ut et bilde på Twitter av seg selv i landslagsdrakt fra Ullevaal, og med bare et ord som tekst: «Oslo» sto det.

Det var alt.

Men selv det utløste en eksplosjon av kommentarer, som selvsagt ikke hadde noe med det norske landslaget å gjøre.

«Kunne han ikke bare stukket fram hodet og sagt noe om at det var gøy å være tilbake på landslaget og møte kompiser,» sa en kollega til meg nylig – i diskusjonen om Haalands selvpålagte lukkede munn under samlingen.

Så enkelt er det ikke. Det ville utløst spørsmål – om fremtiden, der ethvert svar, eller «ingen kommentar», eller en pause før svaret, eller et smil, vil bli tolket i en eller annen retning.

For presse/mediene gjør ikke jobben sin hvis de ikke stiller spørsmålene.

Og det er akkurat det Haaland ikke trenger nå, enda flere spekulasjoner om klubber og summer og hvor han skal, om han skal, skifte klubb i sommer. Og derfor har han, sammen med sine rådgivere, fått «ja» fra landslagsledelsen til å holde seg unna mediene denne gangen.

Spørsmålet blir fort hva som skjer om Haaland scorer tre mot Slovakia fredag kveld ... For spørsmålene vil heller ikke da dreie seg KUN om de tre scoringene på landslaget. Det vet jeg.

VG-kommentator Leif Welhaven er kritisk til at Haaland skjermes.

STORE STJERNER: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland er landslagets to største navn.

Nylig gikk jeg inn og leste Thore Haugstad i NRK, som omtalte Erling Braut Haaland opp mot spanske aviser – over tid. Selv for en dreven mann som meg var det nesten litt sjokkerende å se hvor mange front-sider i spanske aviser Haaland har vært på – og det uten å ha gitt et eneste intervju med dem ...

I en liga som har mistet duellen Lionel Messi-Cristiano Ronaldo, er det lett å forstå at den gjerne skulle erstattet de to udødelige stjernene med Kylian Mbappé og Erling Braut Haaland. Den ene på Barcelona, den andre på Real Madrid, det ville løftet merkevaren «La Liga» voldsomt.

Og det vet selvsagt de spanske avisene også.

De norske avisene får, foreløpig nøye seg med, og håpe på at Haaland-beina fortsatt «snakker». Han står med 12 mål på 15 landskamper så langt, men har ikke spilt de fire siste landskampene.

Det er et halvt år siden nordmenn fikk se sin største stjerne på landslaget.

Fredag kveld er sjansen der, mot Slovakia på Ullevaal stadion.

Avspark: 18:00