NY SESONG: Bodø/Glimt er et lag mange Fantasy-managere har rettet blikket mot før første serierunde.

Fantasy Eliteserien: Spillerne du må ha

Ekspertene har gitt sin dom: Disse spillerne MÅ du ha i laget for å ikke falle av fra første spark på ballen.

Av Fredrik Schjesvold

Publisert: Nå nettopp

«Fantasy er et maraton, ikke en sprint» er noe man kan høre fra en som har kommet skjevt ut fra de første rundene i Fantasy. Hvordan skal nettopp du måtte slippe å si de ordene i år?

VG har forsøkt å gjøre jobben enklest mulig ved å be eksperter sette opp sin topp 4 pluss en «diff» - en spiller med lav eierandel.

Vi har snakket med Jonas Bergh-Johnsen fra podkasten Fantasy FK, fjorårets vinner Jørgen Elnan og ekspert på norsk fotball, Jørgen Tjærnås.

Dette er Jonas Bergh-Johnsens utvalg av spillere:

1. Kristoffer Haugen

Klubb: Molde

Posisjon: Forsvar

Pris: 7.5m

Eierandel: 40,0 %

– Fantasy i år er 92.5 millioner + Kristoffer Haugen. Lagkameratene tipper han som toppscorer. Litt for kødd, likevel litt alvor. Vingback, ny formasjon og nese for mål. Det er ingenting å lure på. Svindyrt, men «well worth the money.»

2. Veton Berisha

Klubb: Viking

Posisjon: Angrep

Pris: 12.0m

Eierandel: 58,7 %

– Sinnssyk eierandel. Kommer til å få kapteinsbindet av fryktelig mange hjemme mot Ålesund i runde to. Tør man gå uten en spiller med så eksplosivt tak?

3. Amahl Pellegrino

Klubb: Bodø/Glimt

Posisjon: Midtbane

Pris: 11.5m

Eierandel: 27,5 %

– Jeg mener Pellegrino med sin nese for mål og å komme inn i boks er et bedre valg enn Solbakken. Pellegrino er litt mer kåt på å score enn det Solbakken er.

4. Ola Brynhildsen

Klubb: Molde

Posisjon: Midtbane

Pris: 10.5m

Eierandel: 30,9 %

– Jeg er veldig fan. Formasjonsendringen til Molde er skreddersydd for han. Ser god ut i oppkjøring og er trygg med minutter. Han skal fores av Eikrem, og er en god kombinasjonspiller på små flater.

Diff: Mikkel Maigaard

Klubb: Sarpsborg 08

Posisjon: Midtbane

Pris: 8.0m

Eierandel: 0,4 %

– Denne vinteren bærer bud om at noe stort er i emning. Maigaard er en målsnik med herlig tilslag og fin dødballfot som fort kan nyte godt av Billborns ønske om å vinne 4-3 istedenfor 1-0.

Favorittene til fjorårets vinner Jørgen Elnan:

1. Kristoffer Haugen

– Haugen er bankers. Han er i praksis en angrepsspiller med clean sheet-muligheter. Han er safe i laget.

2. Veton Berisha

– Berisha er også bankers. Kommer til å være kaptein for mange i en del runder fremover. Å ha en offensiv spiller fra Viking kan være ganske lurt.

3. Ola Brynhildsen

– Vil ha en som spiller mye offensivt for Molde. Primært er det at han er sikker i laget, og at han vil få mange minutter (kontra andre Molde-angripere).

4. Ulrik Saltnes

Klubb: Bodø/Glimt

Posisjon: Midtbane

Pris: 11.5m

Eierandel: 18,3 %

– Må ha noen som er med offensivt i Glimt. Det er litt magefølelse og det er at Saltnes spiller 90 minutter. Har ikke så mye tro på mer målpoeng fra Pellegrino.

Diff: Stefano Vecchia

Klubb: Rosenborg

Posisjon: Midtbane

Pris: 10.5m

Eierandel: 1,9 %

– Det er mer følelsen av gamle meritter enn hva jeg har sett i oppkjøringen, men om det blir en god start for RBK, så kommer jeg til å gå for RBK-offensiv. Mer hjertet enn hodet dette valget.

Dette er Jørgen Tjærnås’ favoritter:

1. Kristoffer Haugen

– Man må ha han. Handler om kombinasjon av lag som scorer mye mål og hans offensive potensialet. Å gå uten han er en for stor risiko. Spiller enda høyere oppe i banen år.

2. Veton Berisha

– Hvis han starter bra og du går uten han, så blir du hektet av. Skal du gå uten han, da må du ha en god gjennomtenkt plan. Han er en bonusmagnet i tillegg.

3. Kristian Eriksen

Klubb: HamKam

Posisjon: Midtbane

Pris: 7.0m

Eierandel: 32,1 %

– Han kommer til å spille alt og kommer til å være involvert i mange av målene de scorer. Er en del andre spillere jeg kunne tenkt meg, men Eriksen kommer til å være et godt valg når du ser på antall poeng per million.

4. Amahl Pellegrino

– Mye større målpotensial fra han enn Solbakken og Espejord. Solbakken er en bedre spiller og mer komplett enn Pellegrino, men han får ikke så mange målpoeng.

Diff: Filip Jørgensen

Klubb: Odd

Posisjon: Midtbane

Pris: 5.5m

Eierandel: 5,0 %

– Han ser bra ut. Odd kommer til å være bedre enn i fjor, og har tre hjemmekamper på de fire første. God ballspiller. Han har fått vist at han er god på å time løp bak forsvaret.

Fristen for å sette opp laget ditt er lørdag klokken 15 - én time før HamKam-Lillestrøm.