Omdiskutert utvisning i høydramatisk storoppgjør: − Det ødelegger kampen

(Liverpool - Chelsea 1–1) Like før pause i storkampen mellom Liverpool og Chelsea utbrøt det fullstendig kaos i gjestenes felt. Det endte med rødt kort til Reece James (21) og straffescoring av Mohamed Salah (29).

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Et hjørnespark ble svingt inn i boksen, der Sadio Mané stusset mot bakerste. Der klarte Joel Matip å holde ballen i spill, før han selv headet ballen i tverrliggeren. Deretter falt ballen ned i feltet igjen, og Mané fikk sendt den i retning Chelsea-målet.

På streken sto Reece James, som sendte ballen opp i sin egen hånd med låret. Dommer Anthony Taylor lot spillet gå, før han etter hvert gikk ut for å se på VAR-skjermen.

Der brukte han ikke mange sekundene, før han dro opp det røde kortet til James. Samtidig fikk Liverpool straffespark.

– Tøft. Jeg synes synd på Reece. Dommeren fikk tips fra VAR om å gi det. Han gikk for å se en reprise, sier Chelsea-kaptein Cesar Azpilicueta til BBC etter kampen.

– Jeg liker ikke disse røde kortene i fotball. Jeg tror ingen på stadion eller som ser gjennom skjermen vil se noen spille elleve mot ti i en hel omgang. Det ødelegger kampen. Jeg har ingen løsning for det, for det kan godt ha vært et rødt kort, sier Chelsea-manager Thomas Tuchel til Sky Sports.

– En herlig fotballkamp ble ødelagt av de dumme handsreglene som alltid endrer seg. Spillet handler om underholdning, og reglene bør huske dette. Røde kort burde være for åpenbart beviste hands på streken, ikke det vi så i kveld. For en skam, skriver den engelske fotballegenden Gary Lineker på Twitter.

I TV2s Premier League-studio ble naturlig nok saken også diskutert i pausen.

– Det er en korrekt avgjørelse, sier Trevor Morley.

– Knallhardt for Chelsea selvfølgelig, sier Simen Stamsø Møller, som også er enig at det var riktig med rødt kort og straffe.

Også TV2s fotballekspert Jesper Mathiesen mente dommer gjorde riktig.

– Klar hands. Bruker den jo aktivt, og da er straffespark og rødt kort. Godt løst på Anfield, skriver Mathiesen på Twitter.

Mohamed Salah måtte vente en god stund på å ta straffesparket, mens Chelsea-spillerne protesterte kraftig. Antonio Rüdiger fikk utdelt et gult kort, før Salah kunne sette fart i tilløpet. Straffen satte han iskaldt i mål.

Etter scoringen var det Édouard Mendy sin tur til å dra på seg et gult kort, og Chelsea-spillerne fortsatte protestene inn i garderoben.

– Vi fikk dobbeltstraff med rødt kort og straffe imot – i tillegg til to gule kort i samme situasjon. Vi var sinte, men vi måtte roe oss ned og finne en måte å kjempe sammen som lag, sier Azpilicueta.

Tuchel gjorde grep i pausen, og tok ut Kai Havertz – som scoret 1–0-målet – og satte innpå midtstopper Thiago Silva. Mateo Kovacic kom også inn for en skadet N’Golo Kanté.

Gjestene la seg dypt i andre omgang, og Liverpool klarte ikke å spille seg gjennom forsvaret deres. Utenom noen få godt skudd, klarte ikke Liverpool å skape noen ting mot Chelseas ti menn.

Faktisk hadde Chelsea vel så gode muligheter i andre omgang, men flere mål ble det ikke. Dermed endte det 1–1 på Anfield.

– Jeg synes laget kjempet, og at vi kanskje hadde de to beste sjansene i andre omgang, sier Chelsea-kapteinen.

Med det står begge lag med syv poeng etter tre serierunder. Det er like mange som West Ham og Everton på toppen av tabellen. Tottenham er det eneste laget som kan stå med full pott etter tre kamper, hvis de slår Watford søndag.