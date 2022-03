TETT SOM HAGL: Jürgen Klopp (til venstre) har mye mer å feire for etter at Liverpool har redusert avstanden til Pep Guardiola (til høyre) og Manchester City fra 14 til ett fattig poeng etter de slo Arsenal 2–0 onsdag.

Kun ett poeng skiller: − Holder Liverpool som hårfin favoritt

For kort tid siden så det ut til at Pep Guardiola og Manchester City skulle spasere inn til sin fjerde ligatittel på fem år. Med ni serierunder igjen, ligger nå alt til rette for «tidenes innspurt» i Premier League.

Publisert: Nå nettopp

– Mange trodde ikke vi ville være med i kampen om tittelen på dette tidspunktet, men det er vi, sier Liverpool-back Andy Robertson til Sky Sports etter å ha slått Arsenal 2–0 onsdag, takket være scoringer fra Diogo Jota og Roberto Firmino i den andre omgangen

15. januar tronet Manchester City fullstendig alene på toppen av Premier League-tabellen med 56 poeng, mens Chelsea og Liverpool fulgte med 43 og 42 poeng. De to førstnevnte lagene med 22 spilte kamper, mens Liverpool på det tidspunktet hadde spilt 20 kamper. På de drøye to månedene etter, har Liverpool vunnet samtlige ni kamper de har spilt i Premier League, mens Manchester City har avgitt syv poeng på syv kamper i samme periode.

16. mars er derfor avstanden redusert ned til kun ett poeng, når de to lagene igjen har spilt like mange kamper. 10. april møtes lagene i Manchester, i det som kan bli en helt avgjørende kamp.

Og tatt Liverpools gode form i betraktning, er det nettopp de røde fra Beatles-byen som fotballekspert Nils Johan Semb har størst tro på.

– Jeg holder Liverpool som hårfin favoritt, i hodet mitt, sier han på TV 2s sending etter onsdagens kamp.

– For 14 dager siden var det litt omvendt, men samtidig har de jobbet seg innpå og har nå ni strake seirer. De er så bunnsolide i alle spillets faser. Du har sett dem spille bedre fotball, men de slipper nesten ikke inn mål. De har troppen sin skadefri og intakt. De kan rullere der de skal rullere. Men for all del, vi kjenner kvaliteten i Manchester City. Det blir et «race» helt inn, akkurat som det var for tre sesonger siden, sier den tidligere landslagstreneren.

Info Liverpools og Manchester Citys resterende ni ligakamper: Liverpool: 2. april: Liverpool – Watford 10. april: Manchester City – Liverpool 16. april: Aston Villa – Liverpool 19. april: Liverpool – Manchester United 24. april: Liverpool – Everton 30. april: Newcastle – Liverpool 7. mai: Liverpool – Tottenham 15. mai: Southampton – Liverpool 22. mai: Liverpool – Wolves *Fem av ni kamper er på hjemmebane. ** Tre av ni kamper er mot såkalte «topp-seks-lag». Manchester City: 2. april: Burnley – Manchester City 10. april: Manchester City – Liverpool 17. april: Wolves – Manchester City 20. april: Manchester City – Brighton 23. april: Manchester City – Watford 30. april: Leeds – Manchester City 7. mai: Manchester City – Newcastle 15. mai: West Ham – Manchester City 22. mai: Manchester City – Aston Villa *Fem av ni kamper er på hjemmebane. ** Én av ni kamper er mot såkalte «topp-seks-lag». Vis mer

Robertson har vært med både å vinne og tape tittelkamper med Liverpool de siste sesongene. I 2019 var det ett fattig poeng som skilte Liverpool fra det første seriegullet på 29 år. Året etter kom derimot gullet, da i suveren stil.

Selv om ingen av leirene vil snakke høyt om det, innrømmer Robertson at de nok følger hverandre tettere enn de vil innrømme.

– Manchester City er et fantastisk lag, som har ett poeng mer enn oss. Begge lag vil gjøre alt for å levere en sterk sluttspurt etter landslagspausen, sier backen.

TV 2s fotballekspert, Erik Thorstvedt, sier han nesten hadde avskrevet en tittelkamp i vinter.

– Vi trodde ikke at vi skulle stå her og si dette nå. City var langt foran. Nå er det utrolig jevnt igjen og det er stas. Begge lag holder et skyhøyt nivå og er omtrent like gode, sier Thorstvedt.

I TOPPFORM: Jürgen Klopp og Liverpool har virkelig vært i slag den siste perioden.

Også Liverpool-trener, Jürgen Klopp, trekker frem sluttspurten fra 2019 da han blir spurt om tittelkampen mot de lyseblå fra Manchester.

– Vi ble nummer to for tre år siden, ett poeng bak, så vi er fremdeles bak. Jeg kunne ikke brydd meg mindre for øyeblikket. Jeg har for mye respekt for de andre lagene i ligaen til det, sier han til TV 2.

– I løpet av de siste 20 årene har jeg lært at man bare kan fokusere på den neste motstanderen. I tidligere jobber har jeg hatt mye mer tid. Nå handler det bare om å restituere. Alt handler om sult. Når man er sulten, kjenner man ikke smerte.

Manchester City ga Liverpool en gavepakke da de spilte uavgjort borte mot Crystal Palace mandag. Men selv om avstanden har krympet ned til bare ett poeng, peker Manchester City-profilen Bernardo Silva på at det fortsatt er de som har fordelen.

– Det er ni kamper igjen av sesongen, men det er fortsatt bedre å være i vår posisjon enn i Liverpools og de må spille mot oss på vår stadion, så det kommer til å bli spennende, sa han etter 0–0-kampen på Selhurst Park.