Bekreftet: Avslutningen av Toppserien utsettes

Alle kamper bortsett fra én i sesongavslutningen av Toppserien utsettes.

Som VG meldte tidligere lørdag, utsettes sesongavslutningen i Toppserien. Det melder nå Toppfotball Kvinner i en pressemelding.

Dermed må Vålerenga, Rosenborg og Avaldsnes vente på avgjørelsen på hvem av de tre som tar seriegullet.

Dette fordi seks spillere i Arna-Bjørnar er i karantene i påvente av svar på covid-19-tester. Det er foreløpig ikke påvist positiv test i klubben.

– Vi har vært flinke og heldige at en spiller ikke har vært smittet frem til nå. Når en bølge to kommer inn, så er det fryktelig leit at det skjer dagen før den største begivenheten i Toppserien på mange år. Vi må forholde Idsø det om skjer i samfunnet nå. Og det viktigste er at vi ikke bidrar til ytterligere smittespredning, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner til VG.

– Hvordan tok klubbene denne beskjeden?

– Klubbene forholder seg rolig, men alle hadde mobilisert og hadde lyst å spille kampene. Så man må omstille seg bare, sier Jørgensen.

De siste kampene skulle vært spilt søndag 15. november. Alle kampene - med unntak av Røa mot Kolbotn - utsettes.

– Det er selvsagt svært uheldig at fire av fem kamper i Toppseriens siste serierunde må utsettes, men når nærmest alle kamper har betydning, må også hensynet til konkurransen og fair play ivaretas. Derfor må kampene utsettes selv om det foreløpig ikke er påvist smitte i Arna-Bjørnar, sier Nils Fisketjønn, leder av konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund i pressemeldingen.

VG har snakket med medisinsk ansvarlig i Arna-Bjørnar, Synnøve Tverlid. Hun forteller at seks av deres spillere ble satt i karantene etter nærkontakt med en smittet. Alle er testet, og to av prøvesvarene er negative. De øvrige fire testene har de ikke fått svar på. Klubben tok selv kontakt med NFF for å finne en best mulig løsning, forteller Tverlid.

– Vi ønsket er «fair play»-avslutning på Toppserien og tok derfor kontakt med NFF om hvordan vi kunne løse dette, sier hun.

Daglig leder i Vålerenga Fotball, Morten Grødahl, er bekymret for sesongavslutningen.

– Det er ikke bra for oss. Vi har et potensielt veldig tett program hvis vi går videre i Champions League. Jeg antar at NFF klør seg i hodet om hvordan de skal legge kabalen. Jeg vil tro at de ser på muligheten for å flytte NM, sier Grøndal.

Han og resten av klubben hadde gledet seg til å potensielt kunne innkassere historiens første ligagull søndag.

– Man synker litt sammen etter det - men det gjelder både i Trondheim og Avaldsnes også, sier Grødahl.

Avaldsnes hadde akkurat fullført sin kampforberedende trening før toppstriden skulle avgjøres. Beskjeden kom brått på gjengen i Avaldsnes.

– Det blir ikke gullkamp i morgen gitt. Det er trist og vondt når vi spinner og vi hadde fullført kampforberedende trening, og så får man ikke lov, sier daglig leder i Avaldsnes Stian Staveland Nygaard til VG og legger til:

– Samtidig så er vi enig i at helse skal komme først, og ikke minst fair play. Vi har full forståelse, men det er jo vondt som en prestasjonsgruppe å ikke gå ut til den kampen.

Rosenborg Kvinner var på vei til å gå om bord i flyet til Stavanger da beskjeden om den utsatte sesongavslutningen kom.

– Vi skulle helst spilt kamper, og var godt forberedt og klar. Men vi snudde oss om, og er på vei tilbake til Trondheim nå. Det er rettferdig når situasjonen er blitt som den er, og kampene i siste serierunde skal spilles likt, sier lagets trener, Steinar Lein til VG.

