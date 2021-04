Strømsgodsets styreleder og daglig leder slutter i klubben

Strømsgodsets styreleder Ivar Strømsjordet trekker seg med umiddelbar virkning. Daglig leder Dag Lindseth Andersen avslutter arbeidsforholdet med klubben 1. juni.

Både daglig leder og styreleder mener at det er best for alle parter å tre til side for at nye krefter kan komme inn for å løfte Strømsgodset tilbake til der klubben ønsker å være, skriver klubben i en pressemelding.

Styreleder Strømsjordet begrunner sin avgang med uroen som varslersaken mot tidligere trener Henrik Pedersen skapte i og utenfor klubbe.

