Guardiola om «Fantasy»-lekkasjer: − Uetisk og uprofesjonelt

Manchester City-manager Pep Guardiola går hardt ut mot spillere som lekker informasjon om lagoppstillinger til offentligheten. Uttalelsene kommer etter at Aston Villa måtte ta lekkasje-grep.

Aston Villa har lagt ned forbud mot «Fantasy Premier League». Premier League-klubben tok grep etter at en skade på Jack Grealish lekket ut på sosiale medier.

Fantasy Premier League er et fiktivt managerspill hvor man setter opp et lag og får poeng ut ifra hvordan spillerne gjør det i den virkelige verden. Det er registret over åtte millioner lag på verdensbasis. Bare i Norge er det opprettet mer enn 200 000 lag.

Grealish’ skade ble avslørt etter at Aston Villa-spillerne Matt Targett, Conor Hourihane og Neil Taylor alle byttet den populære midtbanespilleren ut av sine Fantasy-lag før helgens tap mot Leicester.

Byttene spredte seg raskt på sosiale medier, og førte til en internt etterforskning i klubben. Villa har nå bedt spillerne om å ikke spille managerspillet lenger.

– Hvis informasjonen har kommet fra vårt treningsfelt, skal vi finne ut hvor det kommer fra og straffe de ansvarlige. Jeg liker det ikke, uttalte Villa-manager Dean Smith.

En som definitivt ikke er aktiv på spillet, er Pep Guardiola. Manchester City-manageren fikk spørsmål om lekkasjene i Villa på tirsdagens pressekonferanse.

– Jeg vet at spillerne er spiller disse spillene, men jeg vet ikke hva det er. Jeg har aldri spilt det før, og jeg hørte om det for første gang da spillet dukket opp i overskriftene på mandag, sier spanjolen, ifølge ESPN.

Guardiola vet at det skjer, men ville ikke likt hvis hans lagoppstillinger havnet i offentligheten lenge før kampstart.

– Noen ganger tar vi ut lag, og våre spillere er venner med spillere fra andre lag og de snakker sammen. Noen ganger skjer det. Det er uetisk og uprofesjonelt, men det kan skje, sier 50-åringen.

Manchester City møter Borussia Mönchengladbach i Champions League onsdag kveld. Engelskmennene har aldri vunnet turneringen, men er blant de største favorittene til å vinne årets utgave.

– Alle gangene vi har røket ut, har vi vært på et høyt nivå og det har vært jevnt. Vi må spille godt og vise vilje til å være med videre, sier Guardiola før 16-delsfinalen mot tyskerne.