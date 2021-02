MOE & MAGNUS: Molde-trener Erling Moe mener Magnus Wolff Eikrem fort blir lagets nøkkelspiller i kampene mot Hoffenheim. Foto: Bjørn S. Delebekk

Molde-treneren overrasket over at ingen har hentet Eikrem

Erling Moe (50) er glad Magnus Wolff Eikrem (30) er på laget hans. Men Molde-treneren synes faktisk det er litt merkelig.

– Jeg skjønner ikke helt at han er her - nå heller, sier Moe til VG før torsdagens 16-dels finale i Europa League mot tyske Hoffenheim på Eastadio de la Ceramica i Villarreal i Spania.

Med det mener Molde-treneren at han synes det er merkelig at ingen utenlandske klubber har prøvd å hente Wolff Eikrem. Han tror at grunnen - kanskje - er at klubber som har hentet midtbanespilleren tidligere ikke har brukt ham riktig.

– Mange har forsøkt å gjøre Magnus til en spiller han ikke er, og da får du ikke det beste ut av ham, mener Moe - som gjentar at han er overrasket over at Wolff Eikrem fortsatt spiller i Molde.

– Men jeg er selvsagt veldig glad for det. Og jeg er spent på om Ståle Solbakken vil bruke ham på landslaget. Magnus er god nok, men det kommer nok an på hvordan den nye landslagssjefen tenker i disponeringen av laget sitt, sier Moe - som har hatt en prat med Solbakken denne vinteren.

I Molde har Magnus Wolff Eikrem en ganske fri rolle, som gjør at han hele tiden «ser hele spillet».

– Når Magnus har ballen, da springer de andre. De vet at ballen kommer, slår Molde-treneren fast. Han vet at Wolff Eikrem ikke kan spille hvert minutt i løpet av en sesong, og det er mye av grunnen til at Moe og Molde har hentet Björn Bergmann Sigurdarson tilbake.

– Björn er ikke hentet som bare en spiss, men også en som kan avlaste Magnus Wolff Eikrem i rollen bak spiss. Björn skal matches forsiktig. Heller ikke han kan spille alle kampene, mener Moe.

Han snakker om at Molde må ha «stor konkurranse» i troppen for å få spillerne i god form, og at det fortsatt kan komme flere spillere til Molde før seriestart.

Men først er det Europa League. Erling Moe vet at Hoffenheim er ganske klare favoritter, men han hadde lenge et håp om at kampen kunne spilles i Molde. Molde-treneren mener Moldes sjanser hadde vært bedre da. Klubben har også fått spilt for få treningskamper. Det er det liten tvil om, hvis vi skal tro Erling Moe.

– Spiller vi opp mot vårt beste i begge kampene, så har vi en mulighet. Vi må være smarte, men vi må spille vårt eget spill, sier Erling Moe før møtet med Hoffenheim torsdag.