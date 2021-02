NY KLUBB: Martin Ødegaard er glad for måten han har blitt tatt imot av lagkameratene. Foto: David Klein / Sportimage/PA Images

Ødegaard del av ny supertrio som kan få Aubameyang til å blomstre

Martin Ødegaard (22) kan være i ferd med å danne en ny supertrio i Arsenal sammen med Bukayo Saka (19) og Emile Smith Rowe (20).

Publisert: Nå nettopp

– Arsenals tre unge teknikere kan få Aubameyang til å blomstre i en sentral rolle, skriver The Athletic.

31 år gamle Pierre-Emerick Aubameyang stjal showet med hat trick mot Leeds, men bak ham stilte Arsenal med disse tre karene, som har en gjennomsnittsalder på 20,3 år.

Aubameyang har tidligere hovedsakelig spilt på venstresiden for Arsenal. Samtidig har han slitt i en mer sentral rolle. Nå mener The Athletic at denne trioen kan gi helt nye muligheter:

– Emile Smith Rowe, Martin Odegaard og Bukayo Saka dannet en ekstremt teknisk, men atletisk støttetrio, som passet Aubameyang godt, skriver nettsiden om Leeds-kampen - og mener at det ga 31-åringen en helt annen mulighet til å bevege seg.

Leeds-kampen var Ødegaards første fra start, og etterpå fikk han lovord fra yngstemann i trioen, Saka:

– Martin er fantastisk. Han har veldig mye kvalitet og jeg ser frem til å spille mer sammen med ham, score noen mål og spille målgivende pasninger til ham. Han er en utrolig spiller, roser Saka, sitert av Goal.com.

Tenåringen har selv tatt Premier League med storm denne sesongen. Fem mål og to assist er fasiten for den spennende kantspilleren.

Mot Leeds lå Ødegaard plassert i «10'er-rollen», med Saka og Smith Rowe på hver sin side. Den unge trioen fant stadig hverandre med pasninger, byttet roller og skapte store problemer for Leeds’ forsvar.

– I det første møtet med Leeds, på Elland Road, ble Aubameyang liggende mye mer alene, skriver The Athletic.

Ødegaard er på lån fra Real Madrid til Arsenal denne vårsesongen. Drammenseren hadde to innhopp for Arsenal, før han fikk sin debut fra start.

