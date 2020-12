SUVERENE: Manchester United herjet på Old Trafford. Foto: Nick Potts / POOL / PA POOL

Dødelig effektive Manchester United ydmyket Leeds i Solskjær-jubileum

(Manchester United - Leeds 6–2) Ole Gunnar Solskjær (47) feiret to år som Manchester United-manager slik han startet karrieren: Med kalasseier og målfest.

I hans første kamp som Manchester United-manager ble Cardiff slått hele 5–1 borte. Søndag fikk Leeds unngjelde.

Allerede før det var spilt tre minutter hadde Scott McTominay satt to baller i målet bak Ilian Meslier.

Bruno Fernandes og Victor Lindelöf økte til 4–0, før Liam Cooper reduserte før pause.

I andre omgang fortsatte målfesten. Scott McTominay hamret en knallhard pasning til Daniel James, som økte til 5–1 mot klubben han vraket til fordel for Manchester United.

JUBILANT: Ole Gunnar Solskjær har vært Manchester United-manager i to år. Han ble ansatt 19. desember 2018. Her er han i aksjon mot Leeds 20. desember 2020. Foto: NICK POTTS / X01348

Deretter fikk Anthony Martial straffespark. Franskmannen gikk litt lett i bakken, men Anthony Taylor pekte på krittmerket.

Bruno Fernandes satte inn 6–1 med en karakteristisk hopp-straffe.

Leeds reduserte deretter på vakkert vis ved Stuart Dallas – og sørget dermed for at ble åtte scoringer på Old Trafford.

Hjemmelaget hadde noen enorme muligheter til å score enda flere mål, men det stoppet på seks mål for vertene.

Manchester United har dermed tatt 19 av 21 mulige poeng på de syv siste ligakampene, mens Leeds fortsetter å variere.

Rødtrøyene hadde fattige tre mål på seks kamper i ligaen før oppgjøret mot Leeds. Dermed tredoblet de antall hjemmemål i Premier League denne sesongen.

Det var for øvrig det første Premier League-oppgjøret mellom Manchester United og Leeds, som ofte omtales som «the Roses rivalry» eller «Pennines derby», siden 2003.

Et skår i gleden for Ole Gunnar Solskjær var at Scott McTominay gikk av med det som så ut til å være en kjenning i lysken på overtid.

