MATCHVINNER: Raphinha scoret sitt første mål i Premier League. Foto: Peter Powell / Pool EPA

Raphinha senket Everton etter utrolig sjansesløsing

(Everton – Leeds 0–1) Etter en sjansebonanza - inkludert tre annullerte mål - måtte man vente helt til det siste kvarteret på kampens eneste mål.

For mindre enn 20 minutter siden

Etter 78 minutter fikk Raphinha (23) god tid med ballen i beina like utenfor Evertons 16-meter. Brasilianeren utnyttet det perfekt og sendte ballen ned i det høyre hjørnet.

Scoringen var brasilianerens første i Premier League, og var nok til at Leeds vant den tøffe bortekampen i Liverpool.

Everton har dermed begynt å miste kontakten med tetstriden etter den gode sesongåpningen og er nå fem poeng bak byrival Liverpool.

Leeds har på sin side klatret opp til midten av tabellen og er nå bare to poeng bak Everton.

SCORING: Raphinha satte inn kampens eneste scoring. Foto: Clive Brunskill / Pool Getty Images

Everton og Leeds var begge blant lagene som hadde vært involvert i flest mål i løpet av sine ni første kamper i Premier League, med 3,9 mål i snitt i Evertons kamper og 3,4 mål i Leeds’ kamper.

De to lagene stormet også ut av startblokkene, og produserte den ene store sjansen etter den andre. Everton hadde to baller i nettet i første omgang, først etter at James Rodríguez på utsøkt vis sendte inn ballen fra «død vinkel» og så da Richarlison headet inn et hjørnespark. Begge ble imidlertid helt korrekt annullert for offside, og Leeds måtte nøye seg med å ha brent et par kjempesjanser og en heading i stolpen.

Dermed stod det, til tross for 20 avslutninger i den første omgangen, utrolig nok 0–0 til pause.

IKKE FORNØYD: James Rodríguez lot assistentdommeren få høre det etter Evertons andre annullerte mål. Foto: Peter Powell / Pool EPA

– Hadde alle 0–0 kamper vært som dette, sa TV 2-ekspert Erik Thorstvedt i pausen.

Den andre omgangen startet på samme vis. Dominic Calvert-Lewin og Patrick Bamford kom seg begge til gode sjanser i løpet av de første ti minuttene av omgangen.

Etter 65 minutter var det Bamfords tur til å sende ballen i nettet, men igjen var assistentdommeren korrekt oppe med flagget og annullerte målet.

Kampen virket til å ebbe ut med 0–0 og tempoet gikk så smått ned, men etter 78 minutter kom «endelig» målet. Angriperen ble aldri ordentlig presset av Ben Godfrey og fikk dermed tid til stille inn finsiktet. Fra 20 meter sendte han ballen ned i det høyre hjørnet og Leeds i føringen.

Det ble også kampens eneste mål og Leeds vant dermed kampen.

Publisert: 28.11.20 kl. 20:26

