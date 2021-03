LSK-STJERNE: Her jubler Justine Vanhaevermaet etter scoring i cupkvartfinalen mot Rosenborg i november. Nå er det ikke like lyse tider. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Justine (21) får ikke komme tilbake til Norge: − En absurd situasjon

Belgiske Justine Vanhaevermaet (21) spilte Champions League i utlandet. Nå har den 21-årige LSK-spilleren fått avslag på anken om å komme inn igjen til Norge.

Av Jostein Overvik

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var etter møtet med Wolfsburg 10. mars midtbanespilleren ble stoppet på Gardermoen. Men resten av troppen til LSK Kvinner reiste hjem ble Vanhaevermaet ført til et karantenehotell av to tollere. Søndagen etter måtte hun forlate landet. Romerikes Blad har omtalt saken.

– En absurd situasjon, sier May Gulbrandsen – fungerende daglig leder i LSK Kvinner til VG.

Klubbens andre utenlandske spillere, tyske Isabell Bachor og svenske Cathrine Dahlström, hadde ingen problem med å komme gjennom passkontrollen på Gardermoen. De er folkeregistrerte i Norge. Det er ikke Justine Vanhaevermaet – som har spilt for Røa og LSK Kvinner siden hun ankom landet i 2019.

– Vi skjønner at regelen er der, men den burde hatt noen unntak. Men dette er selvfølgelig også vår egen feil. Vi burde ha fått med oss at regelen ble forandret 1. februar i forhold til at en av jentene ikke har permanent bostedsadresse, sier Gulbrandsen.

LSK Kvinner har benyttet seg av juridisk hjelp anbefalt av Norges Fotballforbund. Det har ikke ført frem. På grunn av de muterte virusvariantene ble innstramminger av innreisereglene til Norge satt i verk på grunn av i begynnelsen av februar,

– Med bistand fra advokat har vi levert en klage hvor vi blant annet har dokumentert hvor mye hun jobber i uken og hvilket corona-regime vi faktisk har levd under det siste året. Sammen med leiekontrakten på leiligheten. Vi hadde et bitte lite håp om at det skulle føre frem. Men det skjedde ikke, opplyser May Gulbrandsen.

Justine Vanhaevermaet måtte reise hjem til familien i Belgia etter at en av lagvenninnene hadde hentet noen av eiendelene hennes i Lillestrøm. Det er uvisst når hun får komme tilbake til Norge.

– Det som kan løse saken er at hun søker permanent flytting og blir folkeregistrert i Norge. Men vi vet fortsatt ikke om det kan løses fra Belgia eller om hun fysisk må møte på skattekontoret i Lillestrøm. Hvis det er så rigid så er det jo ikke håp, sier May Gulbrandsen.

Hun hadde sist kontakt med Vanhaevermaet søndag og hadde ingen gode nyheter å komme med.

– Det er fortvilende for Justine. Men vi har ikke gitt opp, forsikrer hun.

– Jeg har min adresse i Belgia fordi jeg har et hus der. Det er grunnen til at jeg ble stoppet. Jeg hadde ikke tenkt på det som et problem siden jeg både leier leilighet i Lillestrøm og har arbeidstillatelse. I desember var vi i Minsk, og da gikk det fint. Jeg innser at jeg burde tenkt på det, men siden vi reiste sammen som lag, gjorde jeg ikke det, sier Vanhaevermaet.til Romerikes Blad.

LSK Kvinner har vært i kontakt med Elverum Håndball. Den franske landslagslegenden Luc Abalo får ikke komme inn igjen i Norge etter å ha spilt Champions League i utlandet. 36-åringen befinner seg nå i hjemlandet Frankrike.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som håndterer disse sakene. Statssekretær Hilde Barstad (H) sier i forbindelse med NRKs omtale av Abalos situasjon at det ikke er mye rom for å se på enkeltsaker.

– Koronasituasjonen krever mye av oss. Svært få utledninger får reise til Norge akkurat nå. Det finnes unntak, men da må man være folkeregistrert i Norge. Dette gjelder også EØS-borgere. Utlendinger som ikke er folkeregistrert i Norge, må oppfylle ett av de øvrige vilkårene for unntak fra innreiserestriksjoner, som arbeid innenfor kritiske samfunnsfunksjoner, eller de som etter søknad blir regnet som næringskritisk personell, sier Hilde Barstad.