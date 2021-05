KRITISK: Generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt, har liten sans for enkelte av metodene som nå brukes i kampen for å få til en norsk boikott av Qatar-VM. Foto: AFP/NTB

Reagerer på boikott-knep: − Denne metoden er ny

VM-motstanderne tar nye grep i bruk for å legge press på Norges Fotballforbund, før spørsmålet om en boikott av fotball-VM skal behandles på det ekstraordinære fotballtinget i juni.

Flere fotballklubber har mottatt mer eller mindre likelydende henvendelser fra personer som jobber aktivt for en boikott av verdensmesterskapet i Qatar.

Dersom klubbene ikke har anledning til å delta på fotballtinget 20. juni står man klar med en gruppe frivillige som er villig til å stille for å stemme for boikott av VM etter først å ha meldt seg inn i den gjeldende klubben.

VG har sett et av brevene hvor man også kommer med forslag til uttalelser som klubbene kan bruke for å begrunne sitt boikott-standpunkt. VG har snakket med én person som bekrefter å ha sendt syv-åtte standardiserte brev til klubber i en region. Motivet: Å tilby seg å stemme for en boikott ved fysisk å møte opp på det ekstraordinære fotballtinget. Østlands-Posten skriver at Larvik Turn har reagert på et lignende brev.

– At noen som ikke er medlem forsøker å påvirke synes vi ikke var greit, så vi videresendte mailen til NFF Vestfold, sier styreleder Geir Anton Haga til Østlands-Posten.

Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, opplyser til VG at forbundet er kjent med kampanjen som pågår.

– Dette er ikke ulovlig, men spesielt er det og neppe i tråd med hensikten bak hele delegatordningen. Jeg tenker at klubbene som er engasjert i dette krevende spørsmålet selv er i stand til å vurdere situasjonen i Qatar og selve saken, sier Bjerketvedt.

– Synes du dette er en utidig innblanding?

– Det er ikke uvanlig med stort engasjement rundt enkeltsaker og det mobiliseres, men denne metoden er ny. Vi hadde helst sett at debatten dreide seg om hvordan Norge skal forholde seg til brudd på menneskerettigheter og så videre, sier NFF-toppen. Han vil ikke komme med noen råd til klubbene som blir oppfordret til en VM-boikott.

– Det er vanskelig å gi råd. Jeg er sikker på at klubbene som engasjerer seg i spørsmålet ikke trenger hjelp fra nyinnmeldte delegater utenfra.

Rapporten fra Qatar-utvalget NFF har satt ned kommer 18. mai.

– Deretter har forbundsstyret en uke på seg til å vurdere og diskutere problematikken før man kommer med en innstilling overfor forbundstinget, sier Pål Bjerketvedt.

NORSK MARKERING: Det norske landslaget stilte med disse trøyene i forkant av VM-kval-kampen mot Gibraltar. Foran fra v. Jonas Svensson, Marius Lode, Birger Meling, Martin Ødegaard og Fredrik Midtsjø. Bak fra v. Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Kristian Thorstvedt, Stefan Strandberg, Rune Jarstein og Mohamed Elyounoussi. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN / POOL

NFF har selv blitt kritisert fordi man har lagt opp til at det kan bli et krav om fysisk fremmøte på tinget. At delegatene under pandemien må stille på det ekstraordinære tinget har provosert flere.

Geir Sneis, daglig leder i Ås IL Fotball, likte dårlig henvendelsen utenfra om å representere klubben på det ekstraordinære tinget.

– Jeg oppfatter det som en utidig innblanding. Det er greit at noen henvender seg til oss og kommer med argumenter for eller mot noe, men å tilby seg å stille som representanter for oss for å stemme imot, det reagerer jeg på, sier Sneis til VG.

Han reagerer også på at henvendelsen kom fra en person som ikke er medlem av Ås IL Fotball.

– Vi skal behandle saken på vanlig måte og ta stilling til problematikken. I tillegg avventer vi rapporten fra NFF om Qatar-spørsmålet.

Det er organisasjonen VårFotball som på sin nettside har laget en rekke forslag som «enkelt kan sendes inn til klubbens årsmøte». Et av disse er «Forslag om boikott av VM i Qatar».

– Vårt mål har vært å bevisstgjøre og engasjere vanlige medlemmer i klubbene. Mange har hatt lyst til å ta dette opp med sin lokale klubb, men ikke visst hvordan. Vi har laget en mal og fått veldig mange positive tilbakemeldinger, sier en av initiativtagerne til VårFotball, Bataljonen-leder Erlend Vågane, til VG.

– Vi har ikke oppfordret noen til å melde seg inn i klubber for å representere dem på fotballtinget, legger han til.

– VårFotball er et grasrotengasjement mot sportsvasking generelt, men VM-saken har virkelig skutt fart de siste par månedene. Jeg har på følelsen av at dette går veien på tinget, sier Vågane.

Også Norsk Supporterallianse promoterer standardiserte årsmøteforslag med link til «VårFotball». Supporteralliansen tilbyr også å hjelpe klubber med å møte fysisk opp i Oslo på det ekstraordinære fotballtinget. Her har man også laget en egen «fullmaktsidé» beregnet for bredderepresentantene.

– Klubbene må velge frivillig hvem som er representanter. Vi er bare en koordinerende instans. Dersom de ønsker å møte på fotballtinget, så er det bra. Og hvis klubber, for eksempel langt unna Oslo, trenger hjelp til å finne en representant, så kan vi bistå, sier Ole Kristian Sandvik, styremedlem i Supporteralliansen, til VG.

– Har du forståelse for at noen reagerer på denne måten å gripe an saken på?

– Til en viss grad. Det er en uortodoks måte å gå frem på, men først og fremst en reaksjon på at NFF leker med tanken om et fysisk ting – som er idiotisk. Hvis det ikke blir et fysisk ting er det lite som tyder på at det trengs koordineringshjelp.