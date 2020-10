SIKRET SEIEREN: Leke James kom inn og ble matchvinner for romsdalingene. Foto: Terje Pedersen

Molde beholdt sølvplassen tross sjansesløseri

(Molde - Strømsgodset 2–1) «Ohi» Omoijuanfo brente sjanse etter sjanse. Til slutt løsnet det for Molde, som holdt seg foran Rosenborg.

For mindre enn 10 minutter siden

«Ohi» Omoijuanfo kunne alene hatt hat trick i andre omgang, og det så lenge ut til at romsdalingen skulle gå på et smertelig poengtap i sølvstriden.

Det var helt til Magnus Wolff Eikrem svingte inn et godt slått hjørnespark på bakre stolpe, der luftens baron Martin Ellingsen var helt alene.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Han hadde ingen problemer med å styre inn ledermålet etter sytti minutter.

– Vi burde scoret mer, men til slutt er det tre poeng som gjelder, sier Ellingsen til Eurosport.

Leke James kom inn for «Ohi», og viste hvordan det skulle gjøres. På en lekker gjennombruddspasning fra Eikrem stormet han inn i banen og satte inn Moldes andre.

– Vi burde hatt mål tidligere. Jeg er fornøyd med at vi spiller som vi ønsker å gjøre og skaper mye, men jeg aner ikke hvor mange ganger vi skyter rett i Strømsgodset-spillerne, sier Molde-trener Erling Moe til Eurosport – som sier de burde gjort det «mindre spennende».

Frem til det hadde Molde all grunn til å føle at det var «en av de kveldene». Birk Risa ble nektet det som virket som et soleklart straffespark da han ble felt av Viljar Myhra, og gigantsjanse etter gigantsjanse ble misbrukt av Moldes nummer 99.

IKKE OHIS KVELD: Moldes stjernespiss bommet på sjanse etter sjanse, og var tydelig frustrert da han ble byttet ut. Foto: Terje Pedersen

Molde begynte å skjelve da Godsets innbytter Valdimar Thor Ingimundarson ble spilt alene gjennom og satte inn reduseringen fem minutter før slutt.

Strømsgodset-målvakt Viljar Myhra vartet på sin side opp med flere strålende redninger, som langt på vei holdt gjestene inne i kampen.

– Når de ikke er mer effektive, skulle vi gjerne utnyttet det, sier Lars Jørgen Salvesen til Eurosport.

Spesielt ettersom både Rosenborg vant mot Sarpsborg 08, var Molde nødt til å vinne for ikke å miste initiativet i kampen om den første plassen bak Bodø/Glimt.

Strømsgodset var heller ikke uten farligheter, selv om de i store deler av kampen var nest best i banespillet.

– Jeg synes vi kommer virkelig sterkt tilbake i andre omgang, men de er «super, super» dyktige. Rent sjansemessig vinner de fortjent, men en god prestasjon av «drengene», sier Godset-sjef Henrik Pedersen til Eurosport - som hadde tre viktige spillere ute med karantene.

Spesielt Moses Mawa fikk et par gode muligheter, og drammenserne spilte seg til flere gode innleggsposisjoner på sin høyreside.

Men den virkelige sluttspurten kom aldri, og Molde slapp til slutt unna med sjansesløseriet.

Publisert: 25.10.20 kl. 19:54

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 21 18 2 1 71 – 25 46 56 2 Molde 22 14 1 7 54 – 27 27 43 3 Rosenborg 22 12 6 4 42 – 22 20 42 4 Vålerenga 22 11 6 5 37 – 28 9 39 5 Odd 21 12 2 7 40 – 32 8 38 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk