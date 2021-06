Dette betyr et kommersielt samarbeid.

TILBAKE: Denne feiringen av scoring mot Nord-Makedonia kostet Marko Arnautović utestengning. Nå er han tilbake til kampen mot Ukraina. Til venstre Østerrikes største stjerne, David Alaba. Foto: Robert Ghement / POOL / EPA POOL

Lover at det ikke blir reprise av «skammens kamp»

25. juni 1982: Arne Scheie kommenterer det som i ettertid har fått merkelapper som «Skammens kamp», «Skandalen i Gijón» og «Kampen der fotballen mistet sin uskyld».

Publisert: Nå nettopp

Her er mandagens oddstips!

For med 1-0 var både Vest-Tyskland og Østerrike klare for sluttspillet i VM 1982. Algerie, som hadde slått tyskerne, men tapt for østerrikerne, var ute, såfremt det ikke skjedde noe mer etter at Horst Hrubesch hadde sendt Vest-Tyskland i ledelsen etter ti minutter.

Det gjorde det ikke. Laget trillet ballen fra spiller til spiller, men ville ingenting - annet enn å høre sluttsignalet.

Kampen gjorde at reglene måtte endres. Den gang, i 1982, spilte Algerie sin kamp dagen før puljemotstanderne Vest-Tyskland og Østerrike. Det tillot europeerne å spille på resultat. Etter det har slike kamper blitt spilt på samme tidspunkt.

Her kan du spille på Ukraina - Østerrike!

Nå er Østerrike omtrent i samme situasjon som den gang. I hvert fall Ukraina og sannsynligvis Østerrike går videre i EM om de spiller uavgjort mandag.

les også Italia vinner sjarmprisen

Ukraina trenger bare ett poeng for å komme på 2. plass, og Østerrike kan avansere som ett av de fire beste 3. plass-lagene - etter som de allerede har tre poeng. Nederland har vunnet begge sine kamper og Nord-Makedonia har tapt sine to.

Men Østerrikes fotballpresident lover at det ikke blir noen reprise av «skandalen i Gijón».

– På alle mulige måter ville det bli feil å gå ut og spille for ett poeng, sier Leo Windtner ifølge Guardian.

– Det beste ville være å ikke engang diskutere det. Det er historie. Det krever ingen gjentakelse, fortsetter Østerrikes fotballpresident.

– Vi har funnet Ukrainas svakhet og vil angripe den, sier Østerrike-trener Franco Foda på pressekonferansen før matchen.

Samme Foda er glad for at Marko Arnautović er tilbake etter å ha utestengt.

– Han har kvaliteter til å avgjøre en kamp på egen hånd.

Østerrike har sjansen til å komme til knockout-fasen i et mesterskap for første gang siden VM i 1954.

les også Sveits trolig videre etter Shaqiri-show

VG-tips: Ukraina - Østerrike.

* Begge disse lagene i EM-gruppe C har tapt for Nederland og slått Nord-Makedonia - og har derfor tre poeng hver. Norsk Tippings oddssetting på 3,50 - 1,95 - 3,50 mer enn bare antyder at et uavgjortresultat vil lønne seg for begge lag.

* Det er tilstrekkelig for Ukraina, mens det er litt mer av et risikoprosjekt for Østerrike. For da blir det slik at de håper på å ende som en av de fire beste treerne i de forskjellige gruppene.

* Tenk litt over at Østerrike kun har vunnet to av 17 siste EM - eller VM-gruppekamper. Og bare én av åtte siste i EM (1-2-5).

* Selv om U-oddsen er lav er det der vi ender opp med et spillforslag. Spillestopp er kl. 17.59 og TV2 Sport 1 sender kampen.