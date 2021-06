Kommentar

Dette var en rundspilling man sjelden ser

Av Trond Johannessen

RÅSTERKE SAMMEN: Emil Forberg, Robin Olsen og Sebastian Larsson takker hverandre for innsatsen. Foto: MARCELO DEL POZO / REUTERS

(Spania – Sverige 0–0) Det var 30 grader i Sevilla. For Sverige må det ha kjentes ut som 50.

Maken til rundspilling er det sjelden man ser.

Maken til seige svensker er det ofte man ser.

Sverige var gjennomkokt ved pause, men lar seg likevel ikke bli spist opp. Svenskene beholder alltid sin «kyla» og selv denne dagen, da de tidvis ble fornedret, knapt fikk ha ballen og tapte overraskende mange dueller før pause, endte det med en liten poengbragd.

Hvordan i all verden greide de det?

Så veldig overrasket bør man neppe være. Få i fotballverden kan defensivt flokkarbeid som denne gjengen. Greit nok, spanjolene var ikke all verdens kreative i sine offensive forsøk, men det er ikke noe nytt at det er vanskelig å score mål på et lavtliggende Sverige.

For det er nesten umulig å velte en svensk firefireto-mur. Uansett hvor grå spillerne fremstår, lyser de opp når de får på seg en landslagsdrakt og blir en enhet – og det er bare typisk at den ofte litt utrygge keeperen Robin Olsen er på sitt tryggeste når det gjelder som mest.

Disse tallene viser hvor vanskelig det er å kjøre over det svenske fotball-landslaget:

De fem siste EM-deltagelsene (vært med i samtlige) har gitt åtte tap på 16 kamper (tre seire).

Syv av tapene har vært med ett mål, pluss 0–2 mot Russland i 2008.

De fem siste VM-deltagelsene har gitt åtte tap på 22 kamper (syv seire).

Seks av tapene er med ett mål, pluss 0–2 mot England i 2018 og 0–2 mot Tyskland i 2006.

Sverige blir nesten aldri overkjørt. De er blant de mest disiplinerte i fotballverden, og ikke overraskende kom den klart største spanske sjansen da Alvaro Morata slapp fri som følge av en stygg feil av Kina-proff Marcus Danielsson. Slikt kan selv ikke 4–4–2 ta seg av.

På motsatt side skapte Alexander Isak to enorme sjanser, den første endte i stolpen og det hadde jo også vært typisk svensk om de hadde begått et ran av de helt sjeldne.

For tre år siden gikk svenskene hele veien til kvartfinalen i VM i Russland. Det er ikke enkelt å se for seg at dette laget skal klare det samme, selv om spillerne langt på vei er det, eller kanskje derfor, Syv av dem som startet kvartfinalen mot England i 2018 åpnet også mot Spania.

Det betyr også at gamle svenske menn er blitt enda eldre, bjelker i laget som Mikael Lustig, Sebastian Larsson og Marcus Berg er midt i 30-årene. Den tidligere RBK-backen Lustig holdt på å gi bort et mål før pause, og måtte ut med det som så ut som en strekk midt i 2. omgang.

Men da kommer bare en ny blågul mann inn, et nytt bein som er i veien for et spansk innlegg, et nytt hode som vinner en duell i feltet, en ny brikke uten fiksfakserier og jåleri, men med alt Sverige trenger: Lojalitet.

Derfor er det også umulig å hevde at dette laget ikke kan klare en ny kvartfinale. Ett poeng mot Spania er en drømmestart, gruppen er overkommelig, Polen og Slovakia skremmer ingen.

Spørsmålet blir hvor mye Sverige har å by på i den andre enden av banen, når det trengs en frispillende pasning istedenfor en befriende klarering. Kommer Sverige til å ha nok å by på fremover på banen? Kan de få nok ut av sin beste offensive kraft, Emil Forsberg, klarer de å holde i ballen og ha et eget spill? Det var ikke mulig å finne noe tegn på det i Sevilla.

Men ingen blir overrasket om svenskene river til seg en ettmålsseier eller to og er med når cupspillet starter.

PS! Av de svenske kampene som har endt uavgjort i de siste mesterskapene er én vunnet på straffer (1994-VM) og én er tapt på straffer (2004-EM).