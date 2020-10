GODSET-BAUTA: Viljar Myhra stopper her Start-spiss Martin Ramsland med en glitrende redning sist søndag. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Godset-keeperen med vanvittig prestasjon - drømmer om landslaget

DRAMMEN (VG) 194 centimeter høye Viljar Myhra (24) kan være en fremtidig landslagsmålvakt. Mot Start sist helg var Strømsgodset-keeperen igjen eksepsjonelt god.

– Landslaget er en drøm og et mål, forteller Myhra til VG.

Søndag tikket stadionuret på Marienlyst mot fire spilte minutter da Start-spillerne Eirik Schulze (27) og Martin Ramsland (27) fikk to enorme muligheter alene med telemarkingen.

Den første avslutningen stoppet Myhra med høyrebenet, før han med en råsterk enhåndsredning hindret også forsøk nummer to fra gjestene bare sekunder senere.

– Han redder med hansken der. Jeg trodde han ble skutt på, men det er jo en kjemperedning. Det skal jo være 1–0 til gjestene der, utbrøt Eurosport-kommentator Frode Marti.

Se redningene i denne høydepunktsvideoen:

Tenkte ikke

Involveringene var verdt ett poeng for Godset i kampen som endte 1–1 etter at Christian Bolanos (36) satte inn et straffespark for gjestene og Moses Mawa (24) utlignet 12 minutter før slutt.

Etter matchen spurte VG om å få prate med Myhra, mens flomlysene over kunstgresset i Drammen fortsatt sto på.

– Ting skjer fort. Jeg rekker ikke å tenke. Det er klart det er viktig å få de redningene så tidlig i kampen. Det ville vært tungt å havne under da. Det var to gode redninger på et viktig tidspunkt, forteller den 24 år gamle sisteskansen om situasjonen.

Redningene forteller bare en liten del om hvilken stor sesong Siljan-karen har hatt i mål for blåtrøyene. Etter overgangen fra Odd gjorde Myhra keeperplassen til sin egen i fjor. I år har han stått bunnsolid i 21 av 21 mulige kamper.

– Jeg trives veldig godt. Det er et helt supert miljø i Godset. Jeg nyter tilliten jeg får, og jeg føler jeg har prestert på et stabilt høyt nivå hele sesongen. Jeg jobber hardt for at det skal fortsette, forteller den ruvende telemarkingen.

HAR GRUNN TIL Å SMILE: Viljar Myhra i aksjon for Strømsgodset mot Brann denne sesongen. Foto: Marit Hommedal, VG

Landslagsdrømmen

Som en moderne keepertype med mer enn centimeterne og refleksene på sin side, innrømmer Myhra at han håper å få være en del av A-landslaget i fremtiden.

De siste uttakene til landslagssjef Lars Lagerbäck (72) og keepertrener Frode Grodås (55) har som oftest inkludert navn som Rune Almenning Jarstein (36), Ørjan Nyland (30), André Hansen (30), Sten Grytebust (30) og Sondre Rossbach (24), men etter hvert kan det åpne seg rom for Godset-bautaen.

– Om jeg bør være der nå, vil jeg ikke mene noe om. Jeg regner med at folk følger med, de som skal gjøre det. De får ta de avgjørelsene, men det er et mål for meg å spille på landslaget, forteller Myhra.

– Hvilken form føler du deg i nå?

– Jeg føler jo at jeg har vært blant de beste keeperne i Eliteserien i år. Jeg har levert på et stabilt høyt nivå, sier 24-åringen, som får ros av Godset-trener Henrik Pedersen (42).

– Han er fantastisk. Han har vært riktig dyktig for oss. Jeg kjenner ikke til alle de andre keeperne på landslaget, men jeg kan si at han er en superkeeper for oss, sier Pedersen til VG.

Myhra har stått to kamper for U21-landslaget, men telemarkingen venter på A-debuten. Neste match for Strømsgodset er borte mot Molde søndag kveld.

