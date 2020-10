Haaland kom inn og ble avgjørende: Serverte Marco Reus’ seiersmål

(Hoffenheim - Dortmund 0–1) Med Erling Braut Haaland (20) på benken slet Borussia Dortmund med å score mål, men etter en time ble nordmannen byttet inn. Da ble det fart på sakene.

Haaland gjorde som han er ekspert på: Starte på perfekt timede løp i bakrom. Denne gangen satte han imidlertid ikke ballen i mål selv, isteden trillet han ballen på tvers til Marco Reus.

De kom inn samtidig i et dobbeltbytte hvor Jadon Sancho og Julian Brandt gikk ut.

Reus takket og bukket for Haalands ferdigscorede pasning, som han enkelt tok med seg og trillet i det tomme buret.

Erling Braut Haaland skapte farligheter omtrent hvert femte minutt etter innhoppet. Litt etter scoringen ble han spilt fri og på flott vis, men dessverre for Dortmund satte han ballen på feil side av stolpen.

Haaland fortsatte å storme i bakrom. Fire minutter etter den store sjansen var han på farten igjen.

BOSS: Erling Braut Haaland fortsetter å herje for Borussia Dortmund. Denne gangen tok han jobben som servitør. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

Fra spiss vinkel forsøkte han å hamre ballen opp i det nærmeste hjørnet, men ballen gikk i stolpen og ut.

Assisten til Erling Braut Haaland betyr at nordmannen står bokført med 17 mål og fire målgivende pasninger på 21 kamper i Bundesliga. Det betyr et snitt på ett målpoeng per kamp.

Landslagskollega Alexander Sørloth var i aksjon samtidig. Han startet også kampen på benken, men ble byttet inn fem minutter før slutt.

RB Leipzig vant 2–0 borte mot Augsburg.

