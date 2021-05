Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland under søndagens trening før privatlandskampen mot Luxembourg. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Haaland: − Jeg måtte gå i meg selv

MARBELLA/OSLO (VG) Erling Braut Haaland (20) mener han har skjerpet seg etter måltørken på forrige landslagssamling.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg sa det i et intervjuet rett etterpå at det ikke var godt nok, og jeg måtte gå i meg selv. Det føler jeg at jeg har gjort. Jeg hadde tidenes måltørke på noen kamper, sier Haaland - som møter pressen i Marbella før landskampene mot Luxembourg onsdag og Hellas søndag.

Norge spilte tre kamper, mot Gibraltar (3–0-seier), Østerrike (1–1) og Montenegro (1–0-seier) uten at Haaland kom på scoringslisten.

Haaland forventer at landslaget tar steg i de to privatlandskampene.

– Vi må utvikle spillet og relasjoner. Bli kjent med nye folk fra Elitserien, og bygge relasjoner inn mot september, sier han.

Haaland hadde lite nytt å melde om egen klubbfremtid. Etter landslagssamling venter litt ferie, før han - etter nåværende plan - bygger seg opp i en ny pre-season med Dortmund.

– Han er veldig fin og enkel å jobbe med. I går så vi Haugesund-Viking sammen, beskriver landslagssjef Ståle Solbakken.

– Han er ikke selvsentrert. Det er veldig viktig. Vi er ikke bedre lag enn at han må gjøre noen ting som han ikke gjør i Dortmund, sier Solbakken.

Haaland fikk spørsmål om samarbeidet mellom ham og Ødegaard.

– Vi har en god kjemi, men det gjelder ikke bare oss to. Vi må få det beste ut av hver spiller, og kaptein «Ødda» må steppe opp og få det beste ut av meg. Det forventer jeg at han gjør, sier Dortmund-spissen.

