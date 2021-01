Kommentar

Sjarmen biter i gresset

Av Leif Welhaven

Her kan det bli kunstgress til sesongstart. Arena for arena tappes norsk toppfotball for naturlig gress. Foto: Marit Hommedal

Hvis til og med tradisjonsrike Brann ender opp med et kunstig dekke på stadion, er det snart bare å gi opp troen på at fotball og gress henger sammen.

Sakte, men ubønnhørlig sikkert går naturgress over i historien i norsk toppfotball.

Men der mange av overgangene fra ekte til kunstig gress har foregått i det stille, ser det ut til å være bråk på gang i Bergen.

I den tradisjonsrike og patriotiske byen er det mye identitet knyttet til Stadion – og et farvel til naturlig gress faller en del supportere tungt for brystet

Dersom det blir noe av omleggingen, som er beregnet å koste 15 millioner kroner, vil Eliteserien nå bestå av bare en håndfull klubber som ikke har kunstig gress på hjemmebanen.

I OBOS-ligaen er Jerv en ensom ulv, mens Start, Aalesund, Sogndal, Ranheim, Åsane, Raufoss, Sandnes Ulf, KFUM, HamKam, Strømmen, Ull/Kisa, Grorud, Stjørdals-Blink, Kongsvinger, Fredrikstad og Bryne alle har kunstgress.

Hvordan havnet vi her?

Tilhengerne av kunstgress vil argumentere med at dette er den fornuftige løsningen, i kontrast til den emosjonelle argumentasjonen til dem som vil ha det naturlig.

I Bergen har dekke-temaet vært oppe i 2009 og 2015, og det argumenteres med at forsøket på å forbedre treningsbanene ikke har fungert.

Nå er ønsket å få på plass et underlag det både kan trenes og spilles kamp på, der brukstiden av banen blir en helt annen enn i dag. En mellomløsning er også vurdert, men her er økonomien krevende. Og i Brann har styret fått et mandat til å avgjøre temaet, slik at naturgresset virkelig kan synge på siste verset. Men er det klokt å banke det gjennom eller å ta en runde på årsmøtet for ekstra ryggdekning?

Dette temaet er ikke enkelt, og argumentene for kunstgress skal ikke føyses bort.

Men det er unektelig noe trist over utviklingen. Alle forstår valgene i nord, men når det knapt er naturgress igjen også ellers i landet får det noen konsekvenser som vekker bekymring.

Hvordan påvirker det lysten til spillere fra land som sverger til naturgress å komme til våre klubber?

Hvordan påvirker det fotballen som spilles?

Hvordan påvirker det klubbenes sjanse til å lykkes internasjonalt, dersom det knapt blir vanlig gress igjen å spille på i en norsk hverdag?

Hva med belastningsskader?

Miljøspørsmål?

Alt dette er relevante innvendinger. Men kanskje aller tristest er det at noe av sjarmen må bite i gresset. Sjarm-argumentet brukes ofte litt malplassert av motstandere av videoassistert dømming (VAR), og blir fort en i overkant nostalgisk motarbeidelse av modernitet.

Men dette er ikke sammenlignbart med en diskusjon om underlaget. Det er ikke sånn at en internasjonal fotball samlet går i takt mot kunstgress. Og selv om det finnes gode argumentert motsatt vei, er det i litt leit å bivåne utviklingen.

Det blir litt mindre ekte glede over å gå på kamp i Bergen dersom Stadion blir kunstig.