NY STJERNE: Thomas Partey i kamp med Manchester Uniteds Nemanja Matic. Foto: PAUL ELLIS / X01348

Endelig «Partey time» for Arsenal

Plutselig smiler Arsenal-supporterne igjen. Og nå kommer endelig Thomas Partey (27).

Publisert: Nå nettopp

For en måned siden, den 13. desember, nådde London-klubben en av bunnpunktene i sin moderne historie da de tapte mot Burnley hjemme på Emirates Stadium. Granit Xhaka dummet seg ut, Pierre-Emerick Aubameyang nikket ballen i eget nett og alle de positive vibbene rundt Mikel Arteta var plutselig borte.

Men i det stille har Arsenal nå fire strake seirer, tre av dem i ligaen. Trenden ble snudd med seieren over Chelsea, en av klubbens London-rivaler.

Og nå melder manager Mikel Arteta at Thomas Partey er klar for spill. Den ghanesiske midtbanespilleren ble hentet fra Atlético Madrid i oktober, men har vært ute med skade helt siden begynnelsen av desember.

– Han var vår viktigste signering, så vi har savnet ham, sier Mikel Arteta.

– Han bringer noe annet til laget og er en spiller med et enormt talent. Han er også en som kan forvandle laget slik vi vil. Hvis vi kan holde ham frisk, vil han bidra på en virkelig positiv måte, fortsetter Arsenal-manageren ifølge goal.com.

– Han gjør spillerne rundt seg bedre, og det er en stor, stor kvalitet. Det er utrolig at vi er i januar, og han har fortsatt bare spilt to hele kamper i ligaen. Derfor har vi ennå ikke sett hvilken innvirkning han kan ha på laget. Det er tydelig at vi har savnet ham.

VG-tips: Arsenal-seier.

Hjemmelaget jakter på sin fjerde strake ligatriumf - det vil i så fall være for første gang siden oktober 2018. Arsenal har scoret åtte mål på sine tre siste ligamøter.

Crystal Palace har bare vunnet én av sine syv siste matcher i alle turneringer. Og har sluppet inn 14 mål. Faktisk har gjestene kun stengt buret tre ganger på 26 seneste Premier League-kamper.

Gjestene har kapasitet til å overraske, men slik lagenes form er tror vi hjemmelaget finner en vei.

Hjemmeoddsen står til 1,57, spillefristen er kl. 20.55 og TV2 Sport Premium viser kampen.