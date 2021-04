STERK PENN: NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt skriver at Bodø/Glimt kommer hjem til Norge uten skam og sympati etter treningsleir i Spania. Foto: Torstein Bøe / NTB

Uenig med NRK-kommentator om Glimt: − Fremstår respektløst

NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt mener Bodø/Glimts 39 dager på Solkysten i Spania er «smålig». Det har skapt debatt.

«Seriemester Bodø/Glimt hevet seg over alle reiseråd og dro til Spania for å trene og spille kamper. Halvannen måned senere er de på vei hjem – uten skam, sympati og sin stjernespiss (Kasper Junker)», starter NRK-profilen sin kommentar, der nordlendingene får det glatte lag.

Han bruker ordene «smålig» og «simpel» om Bodø/Glimt.

«Bodø/Glimts reise til Spania har vist et så opphøyet selvbilde i måten klubben blir ledet på, at det har forbløffet mange. Det er en smålig og simpel måte å vokse seg stor på. Og det kler ikke den imponerende arven Nord-Norges fotballfyrtårn bærer med seg», skriver Jan Petter Saltvedt.

Bakgrunnen er at fjorårets seriemester har vært på treningsleir i Spania i over en måned.

– Det er mye som kunne vært sagt om kommentaren til NRK-Saltvedt, da hans perspektiver og meninger åpenbart mangler kunnskap og innsikt i de prosesser og vurderinger som klubben har foretatt, sier Frode Thomassen, daglig leder i Glimt, til VG.

– Hadde vært interessant om Thomassen i stedet fortalte oss mer om de perspektivene han mener klubben har i denne sammenhengen, gjerne satt opp mot reiserådene til de nasjonale helsemyndighetene og UD, sier Saltvedt.

Smitteregler har gjort at en rekke eliteserielag, spesielt på Østlandet, i lengre perioder ikke har kunne trene som vanlig i Norge.

TV 2s Per Angell Berntsen er blant dem som har reagert på Saltvedts kommentar på Twitter.

– Jeg har stor respekt for Saltvedt og hans meninger. Og han vet sikkert dette bedre enn meg som kommer fra et umøblert hjem i Nord-Norge. Men når man angriper folks moral, så tar jeg det for gitt at man vet hva man snakker om. Da har han i alle fall et mer finstemt moralsk kompass enn meg, sier Berntsen til VG og fortsetter:

– Personlig har jeg stor respekt for fagfolkene i Glimt. Og jeg synes det fremstår respektløst av NRKs kommentator å angripe dem på den måten han gjør.

– Å si at alle i Glimt har et opphøyet selvbilde, synes jeg blir å sette dem i en bås de ikke fortjener å være i. Jeg anbefaler ham å ta en prat med Ulrik Saltnes (kaptein), så kan vi se om han mener det samme om verdiene til idrettsfolkene i Glimt etterpå.

Jan Petter Saltvedt svarer følgende på Berntsens utsagn:

– Per Angell er en fyr jeg har all respekt for. Men å snakke om møblerte hjem og hvor du kommer fra, har ingenting med saken å gjøre. Jeg hadde sagt det samme om de 15 andre lagene også. Det er ikke respektløst å påpeke at en klubb har fjernet seg fra noe som burde vært et fellesskap i fotballen.

– Spillerne er helt uskyldige her. Det handler ikke om dem. Det er ledelsen som har tatt disse valgene, sier Saltvedt videre.

Trond Schjølberg er ekspert på Avisa Nordlands fotballsendinger på TV. Han synes lite om Saltvedts kommentar:

– Smålig. Du kan være enig eller uenig i det Glimt har gjort, men måten han snakker om det ... Det føles som om han har noe imot Glimt. Her blir det mye synsing, sier Schjølberg.

– Hvorfor?

– Saltvedt fremstår som NRKs spydspiss på sport. Da stilles det enda større krav. Hva er motivet bak å skrive noe sånt, spør Schjølberg, som har bakgrunn som trener i Bodø/Glimt-systemet og som har vært trener i Toppserieklubbene Grand og Trondheims-Ørn.

– Dette dreier seg selvsagt ikke om at det er Bodø/Glimt. Det er et rent forsøk på å avlede hva som faktisk er saken. Hele Fotball-Norge irriterer seg over det Glimt har gjort. Det må de tåle å høre, sier Saltvedt.