UNGGUTT: Anthony Elanga er med til Spania med Manchester United. Foto: Andrew Yates / Sportimage/PA Images

Solskjær tar med svensk 18-åring: − Han har en x-faktor

Manchester United og Ole Gunnar Solskjær møter spanske Granada til første kvartfinale i Europa League. Der kan svenske Anthony Elanga (18) få sin debut.

Publisert: Nå nettopp

Her kan du sjekke ut dagens oddstips!

– Han var veldig uheldig da han ble skadet for to eller tre måneder siden, fordi han var i ferd med å bli en del av førstelaget, sier Solskjær på pressekonferansen før Granada-møtet.

Den 18 år gamle svenske vingen har fortsatt til gode å gjøre sin debut for Solskjærs menn. Han er født i Hylle i Sverige, og kommer fra en «fotballfamilie». Hans far Joseph var venstreback og del av Kameruns VM-lag i 1998 i Frankrike.

Nå kan du vinne 480 millioner kroner i Eurojackpot! Her kan du prøve deg.

– Han var hard med meg, og er det fortsatt. Etter kamper fortalte han meg hva jeg hadde gjort som var bra, og hva jeg måtte bli bedre på. Det er inspirerende å ha han i nærheten, har Elanga sagt til Manchester Evening News.

Forrige sesong ble svensken kåret til årets spiller på Manchester Uniteds andrelag, en pris spillere som Ryan Giggs, Paul Scholes, Marcus Rashford og Mason Greenwood har stukket av med tidligere.

– Anthony (Elanga) vil være på benken. Han har imponert da han har vært med oss på trening. Dette er ikke bare for erfaring, han er klar til å spille, sier Solskjær på pressekonferansen.

Svensken er en del av Solskjærs angrepsrekke, sammen med Edinson Cavani, Mason Greenwood, Marcus Rashford og Amad Diallo. Juan Mata og Alex Telles er også med til Spania.

– Han har en x-faktor, noen egenskaper, ikke noe han har fått gratis, men han har en fart og akselerasjon som er nødvendig for kantspillere. Jeg liker kvalitetene hans, sier nordmannen.

Fikk råd fra Molde

Den tidligere Molde-treneren fikk også spørsmål om han hadde fått noen råd fra sin tidligere arbeidsgiver, som røk ut mot Granada i åttedelsfinalen.

Her kan du komme litt nærmere 480 millioner ved å spille på Eurojackpot før fredag kl. 19.00!

– Jeg har snakket med noen av dem (i Molde) som har god innsikt og informasjon. Vi har også analysert dem selv og sett de siste kampene deres. Det er et lag full av erfaring, sterk karakter og lagånd. De har gjort det veldig godt etter at de rykket opp.

– De er et av de lagene i Europa som har spilt flest kamper denne sesongen. At de gjør det så tidlig på dette nivået har vært imponerende. Vi vet det blir en tøff kamp, sa Solskjær.

Solskjær hadde suksess med Molde i Europa League i 2015, da laget tronet øverst i gruppespillet med lag som Ajax og Celtic.

Nordmannen har fortsatt til gode å hente hjem et trofé siden han tok over for José Mourinho i 2018. Europa League er Solskjærs siste mulighet denne sesongen. Første kamp spilles torsdag kveld i Granada.

VG-tips: Granada - Manchester United

* Europa League-kvartfinale og første kamp av to. Granada ble Moldes overmenn i åttedelsfinalene, og i runden før det slo de ut Napoli.

* I hjemlig spansk La Liga har det gått litt trådt i de siste ukene med tre tap og en seier. Hvilket betyr at Andalucia-klubben holder i 9.plassen og har ti poeng opp til Europa League-muligheter for neste sesong.

* Manchester United viser langt bedre takter med tre strake ligaseirer. Faktisk har ikke Ole Gunnar Solskjærs lag røket på ti ligamatcher (5-5-0). Ved forrige EL-hinder slo de ut Milan. I februar gikk de enkelt videre på Real Sociedads bekostning.

* Gjestene er som nær sagt vanlig blitt gjort til litt for store oddsfavoritter. De kommer ikke til dekket bord her på noen som helst måte. Men de bør kunne finne åpninger mot et hjemmelag som mangler tre forsvarere.

* Borteoddsen er 1,52, spillestopp er kl. 20.55 og TV2 Sport 1 viser kampen.