Dønnums mulige overgang til italiensk klubb lagt på is: – Det har dødd ut litt

VALLE (VG) Gode prestasjoner i Eliteserien har gjort at klubber i utlandet følger nøye med på Aron Dønnum (22). Det ser imidlertid ikke ut som det blir noen overgang til Serie B-klubben Lecce med det første.

– Jeg er i Vålerenga og tar en dag av gangen og en kamp av gangen. Samtidig er det ingen tvil om at jeg vil nå nye høyder, sier Aron Dønnum til VG.

– Hva er status med Lecce akkurat nå?

– Den er lik. Jeg er Vålerenga-spiller.

– Lecce blir ikke noe av da, eller?

– Det er litt vanskelig å si. Forhandlinger kan ta lang tid, men nå har den dødd ut litt fordi vi ikke har blitt enige. Sånn er livet. Jeg går ikke for enhver pris, så stemmer ikke ting, så går jeg ingen steder.

Mot Molde var Vålerengas kantspiller avgjørende for at Oslo-klubben tok alle tre poengene. Etterpå feiret han med en salto.

– Det er en stund siden jeg har fått tatt den, så det var bra, sier Dønnum, som forteller at det er morsommere å bli værende når det går så bra som det gjør.

SCORING: Her setter Aron Dønnum inn kampens andre mål på Valle. Vålerenga vant 2–1. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo har tidligere sagt at klubbene må «grave dypt i kista» for å hente Aron Dønnum. Han utelukker ikke at Dønnum forsvinner før overgangsvinduet stenger.

– Det vet jeg ikke, men jeg håper jeg beholder ham lenge. Han er en fantastisk gutt og en god spiller, sier Fagermo.

– Han sier at Lecce er lagt litt på is?

– Det kan hende, men det kan jo fort komme andre på Aron. Men jeg håper vi beholder ham.

VG har tidligere omtalt at også tyrkiske Besiktas har vist interesse for Aron Dønnum, uten at det ble noen overgang i august.

