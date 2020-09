HJEMME: Jens Petter Hauge og lagkameratene ble tatt i mot av flere supportere da de ankom Bodø lufthavn fredag kveld. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Hauge seksdoblet antall følgere etter Milan-kampen: – Har kokt litt

BODØ (VG) Takket være en sterk prestasjon i Milano – og Erling Braut Haalands (20) lille «Instagram-stunt» – har Jens Petter Hauge (20) fått en voldsomt vekst i følgere.

Den 20-årige bodøværingen imponerte på den internasjonale scenen torsdag kveld. Med målgivende til Kasper Junker og en drømmescoring selv, fikk han ros av Milan-manager Stefano Piolo etter 3–2-kampen på San Siro.

Hvis ikke mange nok fikk øynene opp for Hauge etter prestasjonen i kampen, sørget Erling Braut Haaland for å «booste» oppmerksomheten et hakk opp.

Under Instagram-innlegget til kontoen «433» om oppgjøret på San Siro, kommenterte Dortmund-spissen «Så dere målet til Jens Petter Hauge?» og tagget Glimt-spilleren.

433-responderte med et spørsmål om det var verdt å følge Hauge. Haaland svarte bekreftende.

Under et døgn senere har Glimt-spillerens følgerskare på Instagram økt fra rundt 5000 til mer enn 30 000 følgere.

– Hvordan har telefonen din sett ut siden i går kveld?

– Jeg har heldigvis vært så rutinert at jeg skrudde av alt av varsler for noen uker siden, så det har egentlig vært ganske rolig, sier Hauge til VG med et lurt smil.

– Men så fort jeg beveget meg inn på et eller annet sosialt medie, så har det kokt litt, ja.

Etter at Haaland skapte litt blest rundt Hauge, sendte han også en personlig melding til sin jevngamle kompis.

– Ja, han var ganske tidlig ute med å sende meg en melding. Det var gøy, så blir det vel ikke så lenge til jeg ringer ham på nytt og hører hva han har å si, sier Hauge hemmelighetsfullt.

Om interessen fra større klubber i Europa blir like voldsom som på sosiale medier sier Hauge at han vet lite om.

Tidligere i år sa 20-åringen nei til belgiske Cercle Brugge.

– Det er naturlig at de spørsmålene kommer og at det blir spekulert når man har den kampen man har. Vi har nettopp kommet av flyet her og det var sent etter kampen i går, så jeg vet egentlig ikke så mye, svarer han på spørsmål om det er en konkret interesse fra torsdagens motstander fra Milano.

Først venter Vålerenga på Aspmyra søndag kveld. Om Hauge spiller den er fremdeles usikkert etter at han fikk en kjenning på baksiden av låret under torsdagens kamp.

– Hvordan står det til med låret?

– Jeg vet ikke så mye ennå siden vi akkurat har kommet hjem, så det blir godt å komme seg på Aspmyra nå og få sjekket det litt ut. Vi får krysse fingrene for at jeg snart er tilbake, avslutter 20-åringen før han reiser avgårde for å testes for corona.

