MØTER MOLDE: Franck Boli og ungarnske Ferencváros slo ut Dinamo Zagreb.

Boli med frekk Molde-melding: – Ikke for å være overlegen, men vi knuser dem

Norske Tokmac Nguen (26) og tidligere Stabæk-spiss Franck Boli (26) står i veien for Champions League-gruppespill for Molde.

Ungarnske Ferencváros slo ut Dinamo Zagreb samtidig som moldenserne tok en dramatisk straffeseier over Qarabag på Kypros onsdag kveld. 23.- og 29. september møtes de to lagene til Champions League-play off.

Molde-trener Erling Moe sier han ikke har rukket å studere motstanderen ennå, men kjenner godt til to av spillerne fra før etter å ha møtt Tokmac Nguen (Strømsgodset) og Boli (Stabæk) i Eliteserien de siste årene.

Sistnevnte virker ikke vettskremt av tanken på å returnere til Norge, som han kaller sitt «andre hjemland» etter Elfenbenskysten.

– Ikke for å være overlegen, men vi knuser dem. Jeg har spilt i Norge, jeg kjenner Molde, og det er dem vi ville møte. Nå har vi slått ut Celtic og Dinamo Zagreb, så vi har ingen grunn til å være redd for Molde, melder Boli selvsikkert til VG på telefon fra Ungarn.

Han noterte seg for fire scoringer på ni kamper mot Molde under tiden som Stabæk-spiller.

– Jeg kjenner noen av spillerne, jeg vet hvordan de spiller. Vi er to lag som liker å ha ballen, men der er vi bedre, sier Boli, som får følgende svar av Molde-trener Erling Moe:

– Jeg fikk med meg at de ønsker å treffe oss. Så får vi gjøre det treffet så utrivelig som overhode mulig.

Boli beskriver sitt eget lag som «veldig godt drillet taktisk» og «veldig sterke mentalt».

– Det er noe spesielt med det laget her. Vi har en greie med at vi alltid kan slå tilbake. Derfor fortjener vi å være her. Vi finner en alltid en måte å vinne kamper på, sier Tokmac Nguen til VG om Ferencváros, der han allerede har levert syv mål og en målgivende pasning på seks kamper denne sesongen.

Han sier han er «helt ferdig» etter seieren over Dinamo Zagreb, men han orket å følge med på Moldes straffedrama på spillerbussen på vei hjem.

– Det var intenst, sier han.

– Jeg har stor respekt for klubben og spillerne der. De er et av Norges beste lag. I år har Bodø/Glimt spilt på et helt annet nivå, men over tid har Molde vært det laget som har spilt klart best fotball. Om Molde vinner, så er jeg også glad, for det er et norsk lag som kommer inn i Champions League, sier Nguen, som ofte snakker med Eirik Ulland Anderssen og Ohi Omoijuanfo.

Publisert: 17.09.20 kl. 07:02