HAGE-FOTBALL: Pappa Jan Ingvald Hauge sammen med sønnene Runar (t.v.) og Jens Petter hjemme i hagen i Bodø i 2005. Foto: Privat

Her begynte Hauge-eventyret: – Har hatt en formidabel utvikling

For Jens Petter Hauge (20) har fotball vært lek og moro på løkka, forteller faren. Han tror storklubb-livet i Milan passer sønnen utmerket.

Nå nettopp

– Milan er jo en enorm klubb, med en fantastisk historie og tradisjoner. Det at han skal ned dit og spille fotball, og at de ønsker ham, det er stort for oss, forteller Jan Ingvald Hauge.

I kveld (søndag) spiller Milan hjemme mot Spezia, Jens Petter Hauge er med i troppen.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Bildet av pappa Hauge sammen med sønnene Runar (3) og Jens Petter (5), begge med gule strømper, hjemme i hagen i Bodø sommeren 2004, viser hvor det nordnorske eventyret startet – en fortelling som i øyeblikket handler om en femårskontrakt med AC Milan.

les også Agenten: SMS-er fra Milan-sjefene endret spillet om Hauge: «Wow»

– Han har alltid vært glad i fotball. Som mange andre spilte han for mindre klubber, FK Vinkelen og IK Junkeren, før han som 12-åring gikk til akademiet i Bodø/Glimt. Det er fotballen på løkka, sammen med venner, som har dominert oppveksten. Ikke systematisk trening. Lek og moro i gaten var det som drev ham, mimrer Jan Ingvald Hauge.

Flyttet til Bodø

Lillebroren Runar, som torsdag ble hentet hjem til Glimt etter å ha vært på utlån i Grorud, var en god lekekamerat.

– Runar har alltid vært kvikk og han hang jo i trøyen til storebroren, sier faren.

CRESPO-DRAKT: Jens Petter Hauge i 8–9-årsalderen iført den argentinske landslagstrøyen. Hernan Crespo er på ryggen, ifølge faren. Foto: Privat

Da familien flyttet til Bodø i 1999, for at faren skulle begynne på politiskolen, var Jens Petter Hauge en del av flyttelasset, trygt plassert i magen til mamma Gunn Heidi.

Ingen av foreldrene kommer opprinnelig fra Bodø. Jan Ingvald er fra Garnes i Arna og snakker som en ekte bergenser. Gunn Heidi er fra Korgen i Nordland.

Pappa Hauge ble etter hvert både fotballtrener for sønnen og politiførstebetjent i Bodø.

les også Jens Petter Hauge vil kjempe seg inn i startelleveren: – Føler meg godt rustet

– Uten at det er meningen å legge ordene i munnen på deg: Er det uvirkelig det som skjer nå med tanke på hvor han var for kort tid siden?

– Det er uvirkelig at en så stor klubb kommer på banen, og at det blir en sånn overgang. Vi har utviklet oss sammen med ham. Vi har sett at han har tatt nye steg som menneske og fotballspiller.

– Hvordan?

– Jens Petter er trygg på seg selv, og er en selvstendig gutt. Vi har sett at han har levert på fotballbanen, sammen med Bodø/Glimt og lagkameratene sine der. Det har vært en formidabel utvikling. Så vi er veldig imponert over det han har fått til det siste året.

ORANSJE: Jens Petter (t.h.) og Iillebror Runar på feriestedet Sila i Lurøy kommune i 2004, iført nederlandske landslagstrøyer. Foto: Privat

Familien, som også inkluderer lillesøster Tale på 13, vil følge fotballeventyret så tett som mulig, og har allerede planer om å se fotball i Milano.

– Det er mye snakk om at han blir lagkamerat med Zlatan. Hva tenker du om å sønnen din på banen med ham?

– Jeg tenker at det passer Jens Petter helt utmerket. Jeg tenker at Jens Petter kommer til å trives i selskap med både Zlatan og de andre fremadstormende Milan-spillerne. Han trives i oppmerksomheten.

les også Historisk kvinne gir seg – vil ikke si hvorfor

– Er det bare positive sider med høye lønninger og alt annet som følger med det nye Milan-livet?

– Fotballindustrien er spesiell. Jeg gleder meg bare over at han får lov å prestere på det nivået han er klar for. At det er høye lønninger, og en industri rundt, det må han bare ta. Han har en veldig god rådgiver i Atta Aneke, som vi setter stor pris på.

STOLTE BESTEFORELDRE: Bestefar Johan Jørgen Iversen og bestemor Karla Iversen er Jens Petter Hauges største supportere. Her er besteforeldrene på plass på Aspmyra, sammen med barnebarnet. Foto: Privat

– Jeg vil legge til at det har vært utrolig spennende å følge Bodø/Glimt og Jens Petter de siste årene, og jeg vil trekke det miljøet som en viktig del av utviklingen til Jens Petter.

– I Milan er det nok mer kynisme i garderoben, man er kanskje mer alene?

– Jeg tenker at den internasjonale fotballen er tøffere enn den nasjonale. Jeg tror han er klar for det han møter der nede. De lagene som gjør det best, er de som får det kollektive å fungere.

Publisert: 04.10.20 kl. 09:56

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 19 17 2 0 67 – 20 47 53 2 Rosenborg 19 10 5 4 36 – 20 16 35 3 Odd 19 11 2 6 36 – 28 8 35 4 Vålerenga 20 10 5 5 33 – 27 6 35 5 Molde 19 11 1 7 46 – 23 23 34 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også