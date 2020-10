DYR DUO: Sander Berge og Erling Braut Haaland kostet til sammen nesten en halv milliard. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Landslagets kvartett solgt for over 900 millioner: – Virkelig på moten

De to siste årene har fire nåværende landslagsspillere slått seg inn blant de fem dyreste overgangene i norsk fotballhistorie.

Nå nettopp

Det startet med Mohamed Elyounoussi som gikk fra Basel til Southampton sommeren 2018 for en totalpakke på nesten 200 millioner kroner (inkludert drøye 30 mill. i bonuser som ennå ikke er utbetalt). Han ble på dette tidspunktet ansett som tidenes dyreste nordmann foran Tore André Flo.

Så gikk Erling Braut Haaland fra RB Salzburg til Borussia Dortmund for 220 millioner kroner i januar 2020. Noen uker senere ble Sander Berge solgt fra Genk til Sheffield United for den norske rekordsummen 270 millioner kroner.

Og i sommer ble Alexander Sørloth klar for RB Leipzig i en overgang verdt 240 millioner kroner (inkl. 20 mill. i bonuser).

Totalt: Drøye 900 millioner kroner, basert på dagens euro-kurs rundet opp til 11.

– Det er nok slik at suksessen til Haaland og andre unge nordmenn løfter det generelle prisnivået på norske talenter. Overgangsmarkedet drives også av trender og nordmenn er nå virkelig på moten i Europa. Det merker jeg selv på antallet forespørsler som kommer inn om norske spillere, innleder VG-ekspert Tor-Kristian Karlsen, som har fortid som sportsdirektør i blant annet Monaco.

les også Hauge vil kjempe seg inn i startelleveren: – Føler meg godt rustet

Fotballagent Morten Wivestad var involvert i forhandlingene bak de to dyreste norske overgangene: Berge til Sheffield United og Sørloth til Leipzig. Sistnevnte har alene kostet 350 millioner kroner fordelt på sine overganger til Crystal Palace (i 2018) og den tyske storklubben.

Agenten er tydelig på at han blir møtt med stadig større begeistring hos europeiske fotballsjefer når det er snakk om norske talenter.

les også Haaland med to scoringer og målgivende: – En standard som er så skyhøy

– Klubbene ute i Europa er veldig oppmerksomme på og klar over hva de norske har prestert. Man trenger ikke gå i dybden med dem der, for de er opplest og klare over fremgangen til unge norske spillere. De store klubbene følger med, sier han og peker på suksessen til Martin Ødegaard, Berge, Sørloth og Haaland som en døråpner for spillere som Milan-klare Jens Petter Hauge:

– Det er ikke til å stikke under stol at de frontfigurene Norge har fostret frem nå, baner vei for de som kommer etter. Den neste generasjonen kan være veldig fornøyd med å ha samme statsborgerskap som disse guttene.

Både Wivestad og Karlsen understreker at det ikke er mulig med spillersalg for flere hundre millioner kroner uten at en norsk spiller går innom en mellomstor liga på vei fra Norge til de aller største.

– Norske spillere har blitt dyrere fordi de har gjort seg fortjent til å havne hos større og mer ressurssterke klubber. Trenden har tidligere ofte vært at nordmenn har slitt med å komme seg videre etter den første overgangen ut i Europa. Første stoppested etter Eliteserien har gjerne vært Belgia, Nederland eller småslitne tyske klubber, eller enda mer problematisk; engelske akademier. Og det har ikke vært noen automatikk i videre karriereprogresjon, sier Tor-Kristian Karlsen og fortsetter:

– Som eksempelvis med Sander Berge så ser vi at det er mulig å komme seg enda lenger, man trenger ikke bli sittende fast i Belgia, og det er gjennom det neste hoppet - eller hoppene - i Europa at de store summene kicker inn.

les også Sørloth med advarsel til Haaland: – Sultne ulver jager best

Den tidligere sportsdirektøren i Monaco, Start og Fredrikstad peker dessuten på et ferskt aspekt: De pengesterke Red Bull-klubbene har fått øynene opp for nordmenn.

Erling Braut Haaland sprengte grenser i Salzburg, mens Leipzig akkurat har hentet det som meget vel blir Haalands spissmakker mot Serbia: Alexander Sørloth.

– Det er nytt. Tidligere har det kun vært de aller ypperste unge spillerne fra Europa og forbi som har vært headhuntet av Red Bull Salzburg eller RB Leipzig. De tar sjelden store sjanser og betaler heller et premium for det de anser som gjennomscoutede toppspillere i unge aldersgrupper.

– Alt dette tyder jo på at det jobbes meget godt med talentutvikling i Norge. I tillegg har muligens spillerne blitt oppmerksomme på hvilke valg man bør ta for å ende opp på et best mulig karrierespor, tror Karlsen.

PS. I dag samles landslaget for første trening før den viktige playoff-kampen mot Serbia på Ullevaal torsdag.

Publisert: 05.10.20 kl. 13:08