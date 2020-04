NFF-TOPPER: Elitedirektør Lise Klaveness, fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Fotballpresidenten ber om 600 millioner for å redde klubber

ULLEVAAL (VG) Fotballpresident Terje Svendsen (64) ber om en egen krisepakke til fotballen.

Oppdatert nå nettopp

Svendsen har skrudd opp temperaturen opp mot myndighetene etter at krisepakken på 700 millioner kroner som ble tilgjengeliggjort for norsk idrett, frivillighet og kultur, kun mottok søknader om 264 millioner kroner.

– Vi må slutte med praten. Nå må vi utøve politisk press så vi får politikere som sørger for å etablere pakker som treffer idretten, og da fotballen, som er desidert størst innenfor idretten, sier Svendsen på en pressekonferanse på Ullevaal Stadion torsdag.

les også NFF la frem fotballplaner for helsemyndighetene: – Føltes veldig riktig

Han legger frem fotballens ønske: Minst 300 millioner kroner til breddefotballen, og 300 millioner kroner til toppfotballen.

– Rask tilgang til likviditet er helt avgjørende. Jeg får telefoner fra mange klubb- og kretsledere som er svært bekymret. Kontoen for en del klubber er snart tom. Det gjelder også toppklubber. Noen av dem lurer på hvordan man skal betale regningen når man kommer til slutten av mai. Så det er helt avgjørende at vi får pakker som kan tilføre likviditet til klubbene og hjelpe oss over kneika, sier fotballpresidenten.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt understreker at detaljer rundt kompensasjonsordninger ikke er det aller viktigste for fotballen. Det er nemlig når sesongen kan komme i gang igjen, som vil ha stor innvirkning på de økonomiske konsekvensene for klubbene.

– Hvis vi bare kommer i gang med trening, aktivitet og kamper igjen, så er dette greit. Men det er ikke så greit og så enkelt som det, sier Bjerketvedt.

Han sier de har kommet frem til en del «skisser» til hvordan fotballen kan fungere i tråd med reglene som smittevern, og at de legger til grunn at de vil kunne fullføre de «viktigste» ligaene og turneringene i norsk fotball i 2020.

– Vi har ingen løsninger eller datoer å komme med nå, men vi har startet et arbeid som forhåpentlig ender med nettopp dét, sier Bjerketvedt.

Saken oppdateres!

Publisert: 23.04.20 kl. 15:30 Oppdatert: 23.04.20 kl. 15:42

Mer om Norges Fotballforbund (NFF)

Fra andre aviser