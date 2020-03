TILHENGERE: FC Minsk-supportere under dagens kamp mot Dinamo Minsk.

Her spilles det fortsatt foran publikum: – De kan vaske hendene

Enkelte ikler seg munnbind, andre tør ikke å gå på kamp – men fotballen ruller for fullt i Hviterussland.

Overalt ellers i Europa er ligaene stengt ned. Ikke i landet som ligger som nummer 87 på FIFA-rankingen.

– Jeg kommer rett fra lokaloppgjøret her mellom FC Minsk og Dinamo Minsk. Det var 1700 tilskuere. De målte kroppstemperaturen på folk som kom, og det er stasjoner der de kan vaske hendene, forteller Vladimir Krjulin, journalist i den hviterussiske utgaven av Komsomolskaja Pravda, til VG.

– Jeg så enkelte med munnbind, men ikke mange. Alle salgsboder var stengt, og folk ble anbefalt å sitte med minst én plass ledig på hver side.

– Jeg vil ikke gå på kamp, av frykt for å bli smittet av coronaviruset, sier den kjente sportsjournalisten Sergej Sjurko til VG.

– Riktignok er det fortsatt mindre enn hundre smittede og ingen døde her i Hviterussland, men mange vil ikke ta sjansen å gå på kamp.

Den hviterussiske serien startet for ei uke siden, og nå er det andre serierunde – til glede for mange bettingselskaper som med nesten full stopp over hele verden, ikke har noen kamper å tilby tipperne.

FEBER? Funksjonærer målte kroppstemperaturen på supporterne i kampen FC Minsk-Dinamo Minsk. Foto: SERGEI GAPON / AFP

– Ishockey og fotball spilles for fullt fortsatt, håndball gikk lørdag for tomme tribuner, mens volleyball og basketball har stengt ned for sesongen, forteller Sjurko.

Presidenten i Hviterussland er en ivrig ishockeyspiller. Da Aleksandr Lukasjenko spilte med kompiser her om dagen, sa han til hviterussiske medier:

– Jeg lever som jeg pleier å leve.

Etter som Hviterussland er det eneste landet som spiller, så overføres kampene – for første gang – nå også i nabolandene Russland og Ukraina, og flere andre land i Øst-Europa. Siste nytt er at tv-kanaler i Israel og India har kjøpt rettighetene.

– Hvem hadde trodd at den hviterussiske ligaen ved slutten av mars 2020 skulle være verdens mest populære liga, spør den russiske avisen Sport Ekspress.

ENESTÅENDE: Hviterussland er det eneste land i Europa der fotball fortsatt ruller for fullt. Her fra kampen FC Minsk-Dinamo Minsk lørdag. Foto: SERGEI GAPON / AFP

Oppmerksomheten utenlands gjorde at spillere denne helgen har stilt med t-skjorter der det står – på engelsk - «Vi spiller for verden».

Det mest oppsiktsvekkende i ligaen til nå er at BATE Borisov har tapt sine to første kamper. De vant tittelen 13 år på rad før Dynamo Brest faktisk klarte å vinne mesterskapet for 2019.

Den hviterussiske fotballpresidenten, Vladimir Bazanov, har flere ganger uttalt at det er panikken som er farligst.

– Jeg skal ikke gi råd til ledelsen i Hviterussland, men folks helse er viktigere enn inntektene, også i fotball, sier Anatolij Vorobjov, tidligere generalsekretær i det russiske fotballforbundet, til nyhetsbyrået R-sport.

– Det er tydelig at de har bestemt seg for å kjempe til siste kule ...

