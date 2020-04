TILTALT: Fra v.: Ricard Teixeira, Brasil, Nicolas Leoz, Paraguay, Jack Warner, Trinidad og Tobago og Rafael Salguero, Guatemala. Foto: NTB SCANPIX

Skal ha brukt skall-selskaper for å bestikke FIFA-topper

En amerikansk rett mener at en rekke FIFA-topper ble tilbudt og tok imot bestikkelser for å stemme for at Qatar og Russland skulle bli VM-arrangører i fotball i 2022 og 2018.

Nå nettopp

En tiltale er blitt kjent mandag i en rett i Brooklyn.

Etterforskerne mener at brasilianeren Ricardo Teixeira og Nicolas Leoz fra Paraguay mottok penger for å stemme for Qatar, mens Jack Warner fra Triniad og Tobago og Rafael Salguero fra Guatamela ble tilbudt penger for å stemme for Russland, hevder retten i Brooklyn.

Under VM-avstemningen i Zürich den 2. desember 2010 bestemte FIFA-toppene – overraskende nok – to VM-arrangører samtidig: Russland for 2018 og Qatar for 2022.

Ifølge tiltalen mottok Jack Warner, tidligere visepresident i FIFA og president for CONCACAF, bestikkelser på fem millioner dollar, som etter dagens kurs er over 50 mill. kroner. Warner ble suspendert i 2011 og er utestengt fra fotballen på livstid. Det er lite trolig at han blir utlevert til USA.

Retten skriver at Warner fikk pengene gjennom ti ulike skall-selskaper, blant annet hjemmehørende på Kypros og De britiske jomfruøyene.

Rafael Salguero, som var fotballpresident i Guatemala, ble lovet én million dollar for å stemme «riktig», ifølge tiltalen. Den tredje mannen fra Sør-Amerika, Leoz, døde i august 2019, 90 år gammel.

Alejandro Burzaco, tidligere sjef for et argentinsk markedsføringsselskap, vitnet i 2017 under ed at Warner, Salguero og Leoz alle mottok bestikkelser i millioner dollar-størrelse for å støtte Qatar, som vant over USA med stemmesifrene 14–8.

I tiltalen kommer det også frem at to tidligere sjefer for TV-selskapet 21st Century Fox Inc. skal ha betalt folk i det søramerikanske fotballforbundet CONMEBOL for informasjon om budprosessen for å sikre seg TV-rettighetene til fotball-VM.

ESPN hadde tv-rettighetene i USA til VM fra 1994 til 2014, men i 2011 sikret Fox seg rettighetene for 2018 og 2022. Etter at 2022-turneringen ble flyttet fra sommer til sen høst, da det trolig er mindre interesse blant amerikanske tv-seere, ga FIFA Fox rettighetene til 2026-VM uten noen budrunde.

Fox har ikke kommentert påstandene overfor nyhetsbyrået AP.

– Bestikkelser i internasjonal fotball er kjent gjennom flere tiår. I mange år har de tiltalte og deres medsammensvorne korrumpert internasjonal fotball med bestikkelser og returprovisjoner, og drevet med kriminelle svindelordninger som har skadet sporten, sier FBIs William F. Sweeney Jr. i en uttalelse.

Han sier at dette ble skjult blant annet gjennom bruk av skall-selskaper – for at alt skulle virke legitimt.

22 mann deltok i stemmegivningen i 2010. De skulle ha vært 24, men et par uker tidligere ble Reynald Temarii fra Tahiti og Amos Adamu fra Nigeria utestengt fra FIFA – og kunne dermed ikke stemme. Med skjult kamera filmet Sunday Times dem mens de ba om penger i bytte mot stemmene sine.

Det var derfor 22 FIFA-styremedlemmer som i 2010 bestemte at Russland og Qatar skulle få VM i 2018 og 2022.

Publisert: 07.04.20 kl. 01:23

