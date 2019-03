MØTES IGJEN: Kylian Mbappe på farlig besøk hos Island-keeper Hannes Haldorsson og midtstopper Ragnar Sigurdsson i oktober 2018. Den gang var det vennskapskamp, nå er det EM-kvalifisering. Foto: STEPHANE MAHE / X02520

Island mot verdensmesteren: – Vi kan fortsette å overraske

Island kunne ikke ha fått en vanskeligere start på EM-kvalifiseringen når verdensmester Frankrike er motstander borte mandag kveld.

Likevel er islendingene fortsatt like offensive etter bragden i EM 2016 og VM-spill i 2018 med uavgjort mot Argentina og tap for Nigeria og Kroatia.

– Fjoråret var en skuffelse. Du kan se i alle spillernes øyne at de nå er bestemte på å kvalifisere seg for EM. Hvis vi klarer det, er det en stor prestasjon, fastslo Aron Gunnarsson på en pressekonferanse søndag.

Landslagssjef Erik Hamrén snakker selvfølgelig om «attityd» også på Island.

– Vi må være på vårt beste. Frankrike har mange kvalitetsspillere, men vår styrke er laginnsatsen. Hvis vi holder fast ved den, kan vi fortsette å overraske folk.

Island har mer eller mindre den samme troppen som vi har blitt glade i de siste årene. Helt ny er imidlertid Arnór Sigurðsson, en 19-åring som til daglig spiller i CSKA Moskva og som bare har spilt et par landskamper.

Frankrike skal spille med en spesiell drakt i anledning det franske fotballforbundets 100 årsjubileum. Hugo Lloris viste fram denne drakten på en pressekonferanse søndag.

Fredag startet de EM-kvalifiseringen med 4–1 over Moldova borte.

Mot Island vil de trolig mangle både Lucas Digne og Kinsley Coman, mens Island har Burnleys Jóhann Berg Guðmundsson skadet.

– Jeg forventer tøff motstand. Alt er opp til oss selv, sa Hugo Lloris på en pressekonferanse søndag,gjengitt av L'Équipe.

– Hvis vi spiller på et nivået vi vet vi kan, blir det vanskelig for Island.

Landslagssjef Didier Deschamps er også klar på at Island blir en vanskelig motstander.

– Vi så da vi møtte dem i oktober, hvor gode de er. Og det blir ikke lettere mandag.

Den gang ledet Island 2–0 helt til 86 minutter var spilt. Men så var tidligere Rosenborg-spiller Holmar Örn Eyjolfsson uheldig og scoret selvmål og deretter utlignet Kylian Mbappé på straffe.

VGs tips: Hjemmeseier med 0–1-handikap

Island leverte et godkjent 2–2-resultat på fransk jord i oktober. Men ellers har nedturene vært i flertall det siste året. På syv kamper under Erik Hamréns ledelse har laget kun vunnet én gang - og det var borte mot Andorra på fredag (2–0).I 12 av 15 siste landskamper har Island sluppet inn minst to mål.

Med tanke på hvor sterkt Frankrike er offensivt lover ikke det så bra. Frankrike viste fin form borte mot Moldova fredag (4–1).

Vi kjører et hjemmespill med 0–1-handikap. Og tilbyr et målscorer-spill på Olivier Giroud som et alternativ til 2,00 i odds. Spillestopp er kl. 20.40, og TV2 Sport Premium viser kampen.

