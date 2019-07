SOMMERFRI: Kjetil Wæhler nyter sommeren på Aker Brygge i Oslo. Foto: Sindre Øgar

Wæhler var ønsket av Sarpsborg-Bakke – nå legger han opp

AKER BRYGGE (VG) Kjetil Wæhler (43) gir opp å sette aldersrekord på toppnivå i Norge. Men han var ikke så langt unna et comeback hos Geir Bakkes Sarpsborg 08.

– På ett eller annet tidspunkt må man ta en beslutning for å komme seg videre. Jeg har kommet til punktet hvor jeg føler at det ikke blir noe mer, forteller Kjetil Wæhler.

Han møter til VG-intervju på sommervarme Aker Brygge for å si at «nå er det slutt». Wæhler har helt til det siste hatt planer om å fortsette fotballkarrieren. Han er forundret over at flere klubber ikke meldte seg.

Nå er han ferdig. Noe motvillig. Men det føles også godt, selv om alle intervalløktene siden han ga seg i Sogndal i fjor fremstår som «altfor mange» med denne beslutningen.

– En tung erkjennelse?

– Jeg tror jeg kommer til å være tilfreds med avgjørelsen, svarer 43-åringen.

– Er comeback helt utelukket denne gangen?

– Det må i så fall skje noe raskt, og det må være noe spesielt. En klubb som kjemper om opprykk til Eliteserien, eller et lag som kjemper mot nedrykk, sier eks-midtstopperen.

Wæhler starter nå opp egen virksomhet som personlig trener.

– Kunne gått rett inn

Den fysiske biten er null stress, mener han. Iført shorts og «slim fit» t-skjorte kan han mene det med troverdighet.

– Det er heller den mentale biten som er tøff. At du skal inn å prestere igjen. Skal jeg være med, så skal jeg gjøre en forskjell. Men jo lenger du er borte, jo fjernere blir det å spille på stor bane igjen.

SISTE STOPPESTED: Sogndal ble siste klubb for Oslo-mannen Kjetil Wæhler. Foto: Christian Blom / NTB scanpix

For bare noen uker siden fikk han føle litt på spenningen igjen. Det var skrekkblandet fryd da tidligere Vålerenga-kollega Geir Bakke ringte og var «veldig på».

– Jeg tror Geir Bakke visste hva han hadde fått. Jeg kunne gått rett inn, litt som i Sogndal i 2017. Den gangen hadde jeg fem dager på meg, beskriver Wæhler.

Et Sarpsborg 08 i stopperkrise ville ha Wæhler på trening umiddelbart, men Wæhler var skeptisk fordi han hadde en sak gående med Antidoping Norge om medisinsk fritak for en kortisonsprøyte mot allergi.

– Det var grunnen til at jeg ikke dro og trente med dem. Jeg ville ha godkjennelse før jeg begynte å trene med et eliteserielag, forteller han.

«Forrykende form»

Ifølge Wæhler endte det med at investorgruppa i Sarpsborg heller ville bruke pengene annerledes, selv om det ordnet seg med medisinsk fritak.

Sarpsborg-sportssjef Thomas Berntsen husker det på samme måte:

– Det var Geir som hadde den dialogen. Wæhler har holdt seg i forrykende form, og jeg vet at det var aktuelt, sier Berntsen, som jakter én til to forsvarsspillere i det kommende overgangsvinduet.

HØYDEPUNKT: Cupfinalen i 2008 står igjen som et høydepunkt for Wæhler. Foran f.v. Allan Jepsen, Mohammed Abdellaoue, Lars Iver Strand, Harmeet Singh, Daniel Fredheim Holm og Martin Andresen. I midtre rekke f.v.: Kristofer Hæstad, Morten Berre, Bojan Zajic, Luton Shelton og Kjetil Wæhler. Bak f.v. Fredrik Carlsen, André Muri, Troy Perkins, Erik Hagen, Øyvind Bolthof, Jarl André Storbæk, Adnan Haidar, Freddy Dos Santos og Ronny Johnsen. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Raufoss, for øyeblikket på tredjeplass i 1. divisjon, har også fristet.

– De var veldig på meg, og jeg angrer kanskje på at jeg ikke sa ja til en samtale. Christian (Johnsen) virker som en utrolig god trener, sier Wæhler, som følte pendling Oslo-Raufoss ble litt for langt fra perfekt.

Heller ikke uformelle samtaler med Skeid-assistent Morten Berre har ført til noe konkret.

– Du føler åpenbart at du er god nok for Eliteserien?

– Ja, det er jeg ganske sikker på. Jeg ser hva som er av midtstoppere. Det er en mangelvare, mener Wæhler, som stusser over at det har vært såpass stille.

Slik oppsummerte han karrieren i 2017:

– Jeg synes det er rart at jeg ikke har fått flere henvendelser. Det kan godt hende at klubber ikke er klar over meg, og jeg har ikke vært aktiv ute heller. Hadde jeg vært desperat, hadde jeg slengt baggen på skulderen og trent med klubber.

– Blir uglesett

Vålerenga-legenden Thorleif «Toffa» Olsens rekord står dermed fortsatt: Han var 41 år og 332 dager da han spilte sin siste toppseriekamp i 1963.

– Det er sikkert noen andre som tar den. Når du er over 40, skal du gjøre en forskjell. Det er noen klubbspillere der ute som tviholder på kontrakter, så ære være dem. Det er ikke så normalt å skifte klubber når man er i 30-40-årene, som jeg har gjort, så noe av det jeg har gjort har vært riktig, sier Wæhler, og føler at han endelig kan senke skuldrene litt.

– Presset blir faktisk enda større med alderen. Jeg har taklet det bra, men noen stunder føler jeg har vært ekstra tøffe.

– Dine feil blir satt på alderskontoen?

– Du blir uglesett hele tiden. Det må du bare leve med. Jeg velger først å spille fotball når jeg er 40 år, 41 og 42. Det er en ting man må leve med. Jeg ville vært den første til å rekke opp hånden hvis jeg ikke var god nok lenger.

MER FAMILIETID: Kjetil Wæhler sammen med kona Ingvild og barna August, Vilma og William i november 2017. Yngstedatteren Lærke var ikke hjemme da VG var på besøk. Foto: Frode Hansen

Men Wæhler er ikke der ennå. Likevel gir han seg etter et langt fotballiv i Lyn, Wimbledon, Moss (lån), Vålerenga, Aalborg, IFK Göteborg, Vålerenga og Sogndal. Det ble 32 landskamper, og ett landslagsmål, mellom 2005 og 2013.

Wæhler ble seriemester med Vålerenga i en sesong preget av skader. Derfor sitter cupgullet i 2008, med 4-1-seier over Stabæk i finalen, igjen som det kanskje aller beste minnet.

