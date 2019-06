GIKK FORAN: Kaptein Steph Houghton blir gratulert etter at hun satte inn 1–0-målet til England tidlig i 1. omgang. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Kaos-tilstander da England tok seg videre til kvartfinale mot Norge

VALENCIENNES (VG) (England-Kamerun 3–0) England stiller «fresh» og uthvilte til kvartfinalen mot Norge torsdag. Kamerun så ut som de hadde tenkt seg hjem flere ganger under åttedelsfinalen da VAR-avgjørelsene gikk i mot dem.









– Vi spilte okay. Vi er klar for kvartfinalen, sa England-sjef Phil Neville i et intervju vist på NRK.

Men det store samtaleemnet var at Kamerun-spillerne to ganger så ut som om de truet med å forlate banen.

– Jeg har ingen sympati med dem. Regler er regler. Det er feil oppførsel, sa Neville etterpå.

– Jeg kan ikke si at jeg likte det, spillerne mine likte det ikke. Unge jenter over hele verden ser denne oppførselen på TV.

Mens Norge stort sett har benyttet de samme 11–12 spillerne i gruppespill og åttedelsfinale - fire kamper - har England tatt i bruk absolutt hele stallen. Av dem som startet mot Kamerun i ettermiddag er det bare fire spillere som har vært involvert i alle kampene. 20 av de 23 spillerne har fått mye spilletid.

I solsteiken på Stade du Hainaut her i Valenciennes i ettermiddag var det heller ikke nødvendig å benytte spesielt med krefter på å sende Kamerun - treeren som fikk sin eneste seier med et overtidsmål mot New Zealand i gruppespillet - ut av VM.

Føre VAR

England tok ledelsen allerede i 14. minutt etter at Kameruns keeper valgte å bruke hendene på et tilbakespill. Steph Houghton klinte til fra 5–6 meter og satte frisparket i hjørnet.

Ellen Whites mål var småpent, men av det enkle slaget. Begge Kamerun-stopperne gikk på samme ball, og White var plutselig alene med keeper. Dermed kunne hun sette inn sitt fjerde mål på tre VM-kamper. Scoringen ble først annullert for offside, men ble godkjent etter en VAR-sjekk.

Da ble det fryktelig ampert blant Kamerun-spillerne som nektet å sette kampen igang igjen. Det ble ikke noe bedre da afrikanerne fikk annullert et mål da Vålerenga-spiller Ajara Nchout fikk klem på skuddfoten og utnyttet et England-forsvar som så ut som de hadde fått solstikk. VAR-avgjørelsen lød på offside i trekket før.

De TV-bildene skjønte ikke kamerunerne så mye av, og nok en gang ble det et «spillermøte» på sidelinjen hvor det så ut som trener Alain Djeumfa måtte overbevise jentene om å fortsette kampen.

Rett før timen var passert kom et innøvd cornertrekk som tok afrikanerne på senga. Toni Duggan fant Alex Greenwood med en presis pasning og forsvarsspilleren traff godt. 3–0 til England.

SKUFFET: Trener Alein Djeumfa måtte trøste VIF-spiss Ajara Nchout etter at hun fikk sitt mål annullert på grunn av offside i trekket foran. Ved to anledninger virket det som afrikanerne ville gå av banen i protest mot VAR-avgjørelsen og ikke spille mer. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Norges spion i kveld, Even Pellerud, glemmer nok aldri det bitre tapet for England i kvartfinalen for fire år siden i hans andre hjemland, Canada. I den kvartfinalen ledet Norge 1–0 før England snudde det, vant 2–1 og slo like godt Tyskland i bronsefinalen. I dag satt han igjen og noterte plusser og minuser ved Phil Nevilles England.

Det ble nok flest plusser «i boken». Det er en tøff motstander som nå har scoret i 10 VM-kamper på rad og som har 8–1 på de fire VM-kampene her i Frankrike.

Pellerud fikk se et lag som vil holde oppe tempoet i pasningsspillet, som bruker få touch når de kan, de er teknisk gode og så har de noen stjerner med X-faktor. Toni Duggan (Barcelona) er en sånn i likhet med Lucy Bronze, lagkamerat med Ada Hegerberg i Lyon.

Men det er også muligheter på kantene. Mot Kamerun var begge backene hissig på å gå i angrep. Det åpner opp for kontringsmuligheter når backene etterlater mye rom på kantene - uten at afrikanerne klarte å utnytte det. Den sårbarheten må utnyttes til fulle i Le Havre på torsdag.

Noen flere minuser? Tja, avstandene mellom forsvar- og midtbaneledd blir ofte for stor. Det henger ikke alltid sammen. Keeper Karen Bardsley er god på streken, men hadde problemer i feltarbeidet.

Publisert: 23.06.19 kl. 19:33 Oppdatert: 23.06.19 kl. 20:04