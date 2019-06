FRAMPÅ: De norske jentene ville tydelig vise for Australia at de følte de hadde overtaket inn i straffekonken. Foto: Thibault Camus / TT NYHETSBYRÅN

Slik ville Norge «psyke» ut Australia: – Vi hadde overtaket

NICE (VG) Keeperveteran Ingrid Hjelmseth (39) vet hvor viktig det mentale er før en straffekonk. Derfor gjorde Norge et grep for å «psyke» ut motstanderen lørdag kveld.

Oppdatert nå nettopp







Før start i den avgjørende straffesparkkonkurransen, som sendte Norge til kvartfinale i VM, stilte den norske spillergruppen seg opp 10–15 meter foran Australia, som stod igjen på midtstreken.

– Vi hadde overtaket og det ville vi vise frem, sier Ingrid Syrstad Engen til VG dagen etter seieren på Allianz Riviera.

– Ville dere psyke dem ut litt?

– Ja, kanskje. Man må bare være litt frampå. Jeg visste ikke helt hva som skjedde der, så jeg bare fulgte med de andre. Det funka! sier 21-åringen og ler.

les også Keeperhelten tok grep før straffene

De norske jentene ble sendt tilbake mot midtstreken av dommeren, men keeperveteran Ingrid Hjelmseth sier det var en bevisst handling å «gå litt frem».

– Vi er mange som har vært med i en del mesterskap før og vi har til og med hørt på noen foredrag om hva som er taktisk smart og viktig, som har vist seg å være viktig i straffesparkkonkurranser. Det er sånne mentale og psykiske ting som det der. Det å stille seg i ring, vise at man er samlet, stille seg litt foran, være litt i forkant, ha litt lave skuldre. Det gjør motstanderen mentalt litt usikker, så det var vi veldig bevisst på at vi skulle gjøre, sier Hjelmseth til VG.

Engen: «Å fy søren»

Grepet så uansett ut til å fungere godt. På Australias første straffespark, sendte superstjernen Sam Kerr ballen langt opp på tribunen. Deretter reddet Ingrid Hjelmseth forsøket fra Emily Gielnik.

Da Ingrid Syrstad Engen, som spiller sitt første seniormesterskap i en alder av 21 år, gikk frem på den fjerde norske straffen, ville det bety norsk kvartfinale om hun scoret.

– Jeg prøver egentlig bare å tenke på hva man har å vinne. Når jeg går frem til ballen, så tenker jeg «jeg kan skyte oss til kvartfinale». Det er fokuset mitt. Da får jeg en veldig god følelse når jeg skal ta det straffesparket, sier Engen.

SKJØT NORGE TIL KVARTFINALE: Ingrid Syrstad Engens straffespark sikret seieren mot Australia. Foto: JEAN-PAUL PELISSIER / X00211

– Hvor mange viktige straffespark har du tatt i kamp før?

– Nei, ikke mange. Ikke egentlig. Jeg tok jo straffe i semifinalen i NM i fjor og bommet, så…. Sier hun og ler.

– Man må ta neste straffe da for at ikke man skal ha en dårlig følelse.

– Er det så lett? Å bare tenke at «Jeg må ta igjen, jeg skal sette den nå»?

– I det de blåste av kampen, så får du en sånn følelse av «Å fy søren». Det er en straffekonk og det er vanskelig å styre hvem som tar det. Det er så mye som spiller inn. Men vi var i en veldig god posisjon da jeg skulle ta straffe. Det tror jeg hjalp meg veldig, sier 21-åringen.

les også De ble latterliggjort – nå ler de tilbake

– De gjør veldig mye rett

Professor ved Norges Idrettshøyskole, Geir Jordet var meget imponert over det norske landslaget allerede fra første sekund dommeren blåste av ekstraomgangene.

– De bruker lang tid sammen, og Mjelde kommer sent inn til en ventende australsk kaptein og dommer ved myntkast. Allerede her har Norge overtaket. De stiller seg så noen meter foran det australske laget ved midtbanen, og beherskelsen skytterne viser foran mål er imponerende, sier Jordet.

Han poengterer at det mest avgjørende nok var at Australia bommet på den første straffen, men at flere av de små tingene Norge gjorde bidro til et psykologisk overtak. At lag har begynt å forberede seg så godt til straffekonkurranser mener han er helt nytt i fotballen.

– For 7–8 år siden forberedte ingen seg i det hele tatt. Da satset de på å avgjøre til 90 eller 120 minutter. I dagens fotball hvor man kan innhente mye gjennom data, er det blitt satt et større fokus på det som faktisk avgjør en straffekonkurranse - det psykologiske, forteller han.

Han trekker særlig frem Englands herrelandslag foran 2018-mesterskapet, som ifølge han var helt ekstreme i forberedelsene.

– De startet 8-9 med før VM, og satte ned et team som jobbet utelukkende med straffer. Mye research og snakket med mange forskere, meg inkludert. De gjorde grundige analyser, fastslår han og legger til:

– Dette tok de inn til trenerne og spillerne. De hadde en grundig plan på mange ting. Norge har ikke meg bekjent gjort en like grundig jobb, men det er kunnskap både blant spillere og støtteapparat. De har gjort en smart jobb inn mot mesterskapet.

Veteranen roser ungjentene

Både Engen og de andre straffeskytterne får ros av både veteran Hjelmseth.

De ser ut som de ikke har gjort noe annet i livet. De er kalde og rolige. Når du ikke tenker at du skal bomme når du går frem, du tenker bare at «Scorer jeg, så vinner vi». Det sier litt om holdningen og «attituden», sier Hjelmseth.

Hun mener det ikke er noen selvfølge at rutine er viktig i en slik situasjon og peker på at det ofte er de rutinerte som feiler i straffesparkkonkurranser, slik Sam Kerr gjorde lørdag kveld.

– Hadde det vært meg som skulle gå frem og tenke at «Dette er mitt siste mesterskap. Jeg MÅ score», så har du et mye større press på deg. Det er ikke alltid det er en ulempe å være ung når man skal frem og ta straffespark i en viktig kamp, avslutter veteranen.

Publisert: 23.06.19 kl. 13:51 Oppdatert: 23.06.19 kl. 14:06