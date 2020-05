PÅ BALL: Skal barna få lov til å spille fotball med kontakt? Enkelte skoler tillater det, men hos idrettslagene er det fy-fy. Illustrasjonsfoto Foto: Bjørn S. Delebekk

Rektor gir barna lov å spille vanlig fotball – i strid med NFFs regler

I Sarpsborg reagerer bekymrede foreldre på full fotballsparking i skolegården. I Egersund får barna både takle og drible, alt med rektors velsignelse.

– Ja, hos oss er det lov for elevene å spille fotball, sier Ingvild Fisketjøn, rektor ved Eigerøy skole (1. til 7. klasse) i Egersund.

Hun bekrefter at hun snakker om helt vanlig spill med to lag – med driblinger, taklinger, pasninger og skudd.

les også Helsedirektoratet avviser at yngre barn kan ha fysisk kontakt på idrettsbanen

Rektoren sier at hun «skjønner spørsmålet» da VG påpeker at de samme barna ikke får lov å spille med kontakt hos det lokale idrettslaget. Der er regelen én meter avstand.

Avdelingsdirektør Miljø og helse i Helsedirektoratet, Jakob Linhave, har vært tydelig på følgende overfor VG:

– Fortsatt gjelder én meter for alle i Norge bortsett fra toppfotballen, som lever i karantene. Det er veldig viktig å få dette riktig, så ingen misforstår.

– Det som står i veilederen Helsedirektoratet har sendt ut er at det for de minste skolebarna kan være vanskelig å overholde énmetersregelen. Derfor er det viktig med mindre, og faste, grupper inntil ti personer, sier Linhave til VG.

Norges Fotballforbund mener skolene går for langt hvis de tillater vanlig spill. Les NFFs vurdering mot slutten av saken.

– Det er lov å spille med elever innenfor samme kohort. Vi har tenkt at dette blir omtrent som annen type lek. Vi ligger dessuten rett ved et idrettsanlegg, så hver klasse har sin egen bane, sier rektoren, og forteller at beslutningen er tatt i samråd med kommunen.

Lærer: – Spesielt

Hver kohort er på omtrent 20 elever, opplyser rektoren.

– Vi har fulgt retningslinjene vi har fått, og vi har hatt en diskusjon på hva som er greit og ikke greit, tillegger rektoren.

Markus Naglestad, eks HamKam-, Sandefjord- og Hødd-spiller, er lærervikar på Eigerøy skole. Tirsdag spilte han «kontaktfotball» med hele 5. klasse.

– Jeg synes det er spesielt at det er lov med vanlig fotball i skolesammenheng, mens jeg må holde én meters avstand til lagkameratene mine, sier Naglestad, som nå spiller for Egersund på nivå tre i Norge.

LÆRER OG SPILLER: Markus Naglestad fra Sandefjords hjemmekamp mot Rosenborg i 2017. Nå spiller han for Egersund. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Det er ikke bare i Egersund elevene har fått spille ball.

Erik Bråthen, direktør for oppvekst i Sarpsborg kommune, bekrefter at foreldre ved Borgen barneskole har reagert etter at det ble åpnet for fotballspill i skoletiden. Foreldre har konfrontert skolen med at det har blitt spilt helt vanlig fotball.

– Det har skjedd en glipp, og vi skal gjennomgå våre rutiner i morgen, sier Bråthen.

les også Ørjan Berg med kreativt barnefotball-grep: – Vi må tenke nytt

Han forteller at kommunen, i samråd med lokale smittevernleger, har gitt klarsignal for fotballspill innenfor kohortene på de ulike skolene, men at det bare er tillatt hvis elevene klarer å holde avstand.

– Vi har snakket lenge om hvilke muligheter vi har for at barna skal få leke og ha gode skoledager. Kanskje er fotball for vanskelig å gjennomføre. Man føler gjerne at man har kontroll når man har vakter med vester, vasker ballen og så videre. Men når vi får høre om dette, så må vi ser på det på nytt, sier han.

– Jeg er opptatt av at vi ikke må skremme barna, men heller utforske muligheter, tillegger Bråthen.

Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF, viser til Utdanningsdirektoratets veileder for barneskolene.

– Det ligger ingen føringer der som sier at barn fritt kan spille fotball. Tvert imot, så anmoder den til avstand. Men dette må være en sak som håndteres innad i skolesektoren, vurderer Hansen.

Han forteller at NFF brukte Utdanningsdirektoratets veileder da fotballforbundet planla sin nye veileder forrige helg, i påvente av Helsedirektoratets nye retningslinjer for idretten, som ble presentert mandag.

– Blir det forvirrende når barna får spille fotball på skolen?

– Hele kjernen er at det er vanskelig å praktisere avstand for de yngste. Vi vet at det er veldig krevende, og det er bakgrunnen for at bare 30 prosent av klubbene har turt å sette i gang med treninger for de yngste.

– Det kom en oppmykning mandag som gjør det lettere, men det er fremdeles krevende. Vanlig spill er å gå for langt, sier Hansen.

Publisert: 15.05.20 kl. 08:24

