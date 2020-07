Her ryker poengrekord-håpet etter grove forsvarsfeil: - Vi fikk som fortjent

(Arsenal-Liverpool 2–1) Pep Guardiola og Manchester City beholder poengrekorden i Premier League. Liverpool var overlegent best, men kastet bort seieren mot Arsenal i kveld.

Arsenal står i fare for å være uten europacupspill for første gang på 25 år neste sesong. En seier mot ligamester Liverpool kommer imidlertid godt med.

Etter kveldens seier på hjemmebane er de tre poeng bak Wolverhampton på 6.-plass – plassen som gir kvalifisering til Europa League. Til Tottenham på 7.-plass, som trolig gir spill i Europa, er det en luke på to poeng.

Det var kvalitetsforskjell på lagene, men det gjelder å være effektiv foran mål. Med to skudd på mål, scoret Arsenal to ganger. Liverpool satte inn et enormt press i andre omgang og hadde flere store sjanser, men på mirakuløst vis holdt Mikel Artetas menn unna.

Liverpool har kanskje allerede vunnet Premier League, men hadde fremdeles noe å spille for i kveld. Jürgen Klopp og co. jaktet Manchester Citys poengrekord fra 2018 på 100 poeng, men etter poengtapet i kveld kan de se langt etter den. Med 93 poeng og to kamper igjen, er det nå umulig å tangere poengrekorden.

SEIERSMÅLET: Reiss Nelson – sterkt involvert i åpningsmålet da han satte Virgil Van Dijk under press – skyter Arsenal i føringen og blir matchvinner. Foto: AP Foto: Glyn Kirk / Pool AFP

Giganttabber

Liverpool tok ledelsen ved Sadio Mané, men virket likevel ikke påskrudd de første 45 minuttene. Spillerne hadde flere grove personlige feil, og to av dem ble de straffet hardt for.

Virgil van Dijk og Alisson har blitt beskrevet som to av de viktigste signeringene klubben har gjort – og det med god grunn. Begge vil imidlertid se tilbake på kveldens prestasjon med mindre positive øyne.

Først var det midtstopperen som sendte et grusomt tilbakespill til egen keeper. Alexandre Lacazette var våken, snappet ballen og rundet Alisson. Deretter hadde spissen en enkel jobb med å sette ballen i det tomme målet.

På sidelinjen sto en forbannet og smått sjokkert Klopp.

– Målene var gavepakker til dem. Frem til det første målet, handlet alt om oss, men så ga vi dem to mål og det ble vanskelig å slå tilbake. Vi fikk som fortjent, sa en selvkritisk van Dijk etter kampen.

Like før pause var Lacazette oppmerksom igjen. Alisson sendte en svak pasning mot venstrebacken, som spissen snappet og spilte inn foran mål. Der ventet Reiss Nelson som scoret sitt første mål for sesongen. Nok en gang lyste misnøyen fra Klopps øyne, og i pausen ga han nok klar beskjed om hva han mente om innsatsen.

– Drømmen som liten gutt er å score mot de store gutta. Jeg er glad for resultatet og målet mitt. Når jeg kommer hjem skal jeg feire med familien. Jeg er i ekstase og gutta var fantastiske i kveld, strålte Nelson over Sky Sports etter kampen.

Det var et helt annet Liverpool-lag som entret banen i andre omgang. Arsenal var sjanseløse i å stå imot presset, men vanligvis treffsikre Liverpool-spillere klarte ikke å finne nettmaskene. Til slutt kunne et lavtliggende Arsenal-lag puste lettet ut og juble for tre viktige poeng.

Dette var første gang Arsenal slo Liverpool i Premier League siden april 2015. Under Klopp har de aldri tapt mot London-klubben - før nå.

Arsenal har igjen kamper mot Aston Villa og Watford. Liverpool skal møte Chelsea og Newcastle.

Publisert: 15.07.20 kl. 23:09 Oppdatert: 15.07.20 kl. 23:36

