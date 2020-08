HØYT OPPE: Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt har knust rekorder. Seiersrekken stoppet da det ble uavgjort mot Stabæk, men søndag venter Strømsgodset på Aspmyra. Her er han dagen før seieren mot Molde. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Knutsen takker familien: – Til tider kan det oppfattes litt egoistisk

BODØ (VG) Mens Kjetil Knutsen har suksess i Bodø, bor familien fremdeles hjemme i Bergen. Nå har suksesstreneren tatt noen grep for å gjøre situasjonen bedre, og takker samtidig samlivspartneren for at de får det til å fungere.

Oppdatert nå nettopp

– Det hadde ikke gått uten henne. Vi har lært oss å håndtere det. Det er ikke ideelt, men det går bra, sier Knutsen.

– Hvor lenge kan man bo i hver sin by?

– Det er... Godt spørsmål, men det handler om at vi kommuniserer og er sammen om de avgjørelsene vi tar. Da kan vi ikke ombestemme oss tre dager etterpå.

Før kampen mot Molde var familien på besøk, men Kjetil Knutsen tok seg likevel tid til å prate med VG om både klubbens suksess og egne utfordringer.

For tre år siden sa han til Aftenposten at han har «får dårlig samvittighet» for å jobbe 150 mil hjemmefra. Knutsen har imidlertid gjort neon grep for å gjøre situasjonen bedre.

– Vi har blitt mye flinkere. Jeg har flyttet til en større leilighet og de kommer mye oftere opp hit.

PÅ KONTORET: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen tok seg god til å prate med VG før kampen mot Molde forrige helg. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Å oppgradere leiligheten har nemlig gjort underverker.

– Det er sånn man ikke tenker på. Det er kofferter og det er helvetes rot. Det er viktig at de ikke føler at de bare er på hyttetur, men et hjem nummer to.

Etter nesten en time med prating ringer det i mobiltelefonen. Det blir ofte lange dager på og rundt Aspmyra.

– Hvis jeg skal tippe hva hun vil beskrive meg som, så er det at jeg går hundre prosent inn for det jeg gjør. Til tider kan det nok oppfattes litt egoistisk.

Tidligere har Knutsen hatt enda lengre dager i kontorlokalene til Bodø/Glimt, men han sier at med alderen har det blitt viktigere å legge inn en pause og gjøre noe annet, som oftest blir det en liten treningsøkt.

Det blir ikke så mye annet enn fotball og avkopling i Bodø. Utenom når familien er på besøk, har han ikke så veldig spennende liv utenom fotballen, forteller han selv.

COACHING: Kjetil Knutsen fikk se sitt lag havne under mot tittelrivalen, men snudde kampen og vant 3–1 på eget kunstgress. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Han er imidlertid klar på hva som er nøkkelen til å kunne lykkes med en krevende situasjon.

– Det handler om å hele tiden ha den flammen i deg. Hvis jeg en dag merker at jeg ikke har den, så kommer jeg til å gi meg, sier Knutsen.

Det krever mye å være trener for et lag i Eliteserien. Den viktigste oppgaven til en hovedtrener er de tøffe avgjørelsene som må tas, mener Glimt-treneren.

– Det viktigste er at de tett på deg står rundt deg. Det har jeg følt hele veien. Hvis folk begynner å «pisse i krokene», da går det ad undas. Det har jeg vært med på. Jeg har sett og opplevd det på nært hold. Du kjenner til slutt nesten «pisslukten», sier Knutsen og fortsetter:

– Har du ett råttent eple... Da må du være rå nok til å ta oppgjørene. Det gjør meg ingenting, det er helt naturlig. Hva de heter og hvem de er, er helt uinteressant, men det må være på en ærlig og respektfull måte.

Og nå har han både et lag og et team rundt seg som har begynt å kjenne ferten av gull. Som vanlig er han ikke typen som tar æren selv.

– Det er ikke noe «meg». Det er «oss». Hadde jeg sittet alene i det rommet der, hadde det ikke vært i nærheten av godt nok, sier han.

Publisert: 02.08.20 kl. 16:45 Oppdatert: 02.08.20 kl. 17:19

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 11 10 1 0 40 – 13 27 31 2 Molde 12 9 1 2 34 – 13 21 28 3 Vålerenga 12 6 4 2 16 – 15 1 22 4 Odd 11 6 1 4 18 – 13 5 19 5 Rosenborg 11 5 3 3 16 – 8 8 18 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

