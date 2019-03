GIR RÅD: Ronny Johnsen, Henning Berg og René Meulensteen har alle sine råd til Ole Gunnar Solskjær. Foto: VG / NTB Scanpix

United-helt advarer Solskjær: Her er fellene han kan gå i

MANCHESTER/OSLO (VG) René Meulensteen, Ronny Johnsen og Henning Berg er alle enige om at den faste jobben til Ole Gunnar Solskjær medfører mer press enn den midlertidige. De har alle sine råd til nordmannens nye hverdag.

– Presset. Dette fører til et mer kritisk blikk fra utsiden. Som midlertidig manager ser du enden av tunnelen, du skal bare lede så og så mange kamper før ansvaret går over til noen andre. Nå er det et helt annet press. Hvis det ikke går bra i de to neste kampene, kommer folk umiddelbart til å stille spørsmål ved ansettelsen, sier Meulensteen til VG om hva den største forskjellen blir for Solskjær, nå som han har fått en treårskontrakt i Manchester United .

Den nederlandske treneren, som jobbet i klubben i 12 år under Sir Alex Ferguson, ramser opp følgende tre ting når han blir spurt om hvilke råd han vil gi Solskjær:

Han må sørge for å opprettholde de gode resultatene ut sesongen slik at de tar med seg den gode følelsen inn i neste sesong. Han må gjøre de riktige valgene på overgangsmarkedet i sommer. Troppen har mange aldrende spillere, så han trenger yngre spillere med energi, men som samtidig passer inn i klubbens DNA. Jeg tror han trenger ganske mange nye spillere. Og han må forsikre seg om at han får en god sesongoppkjøring med laget, slik at han kan fortsette å utvikle spillestilen han har satt på plass, i tillegg til å kjøre inn de nye spillerne.

– Hva er fellene Solskjær kan gå i?

– Han må få være sikker på at han har støtte fra klubben for å hente inn de spillerne han vil ha. Hvis ikke den støtten er der, hvis de ønskede spillere av en eller annen grunn ikke vil komme, og hvis spillerne på utgående kontrakt ikke ønsker å bli, er det en stor fare. Som manager er du avhengig av kvaliteten du kan sende ut på banen, sier Meulensteen og fortsetter:

– Ole må også håndtere konflikter innad i klubben. Det er ikke alltid lett å holde alle spillerne fornøyde, og med en så stor tropp vil du alltid ha spillere som ikke er fornøyde. Jeg synes konflikten mellom Paul Pogba og José Mourinho ble så dårlig håndtert, for alt ble blottlagt i pressen og på sosiale medier. Solskjær må sørge for at slike ting holdes på innsiden. Denne delen av ledelsen blir veldig viktig.

Større fallhøyde

Midtstopperkjempen Ronny Johnsen, som spilte med Solskjær i Manchester og på landslaget, sier at den faste kontrakten ikke kom en dag for tidlig.

– Som midlertidig manager er ikke fallhøyden så stor, og det blir mer press når han er fast. Samtidig er han både veldig klar over det, og vært veldig flink til å håndtere det til nå, sier Johnsen, som har hatt jevnlige samtaler med Solskjær angående det sportslige rundt klubben.

Også stopperkollega Henning Berg, selv med fortid i Manchester, sier at han ikke kan se for seg at andre hadde gjort jobben like bra som Solskjær. Han tror ikke det blir en dramatisk ny hverdag for Solskjær nå, men:

– Det er først fra neste sesong, når han har fått hentet spillere, at forventningene kommer til å være der. Men det er en vanlig managerjobb, og han jobber etter de samme prinsippene som Ferguson, sier Berg.

Den gylne regel

Solskjær har vunnet 14 av sine 19 kamper ved roret i Manchester United, men Berg - som selv måtte gjennom kvalifisering i Eliteserien med Stabæk forrige sesong - advarer om at de dårlige dagene også vil komme.

– Det vil bli tøffe dager, men forhåpentligvis flest gode dager. Å kunne stå i det i perioder med ekstra trykk har Ole Gunnar erfaring med nå, tror Berg.

Også Meulensteen forteller at en dårlig rekke med kamper er en potensiell fare, insisterer på at Solskjær ikke kan la det skje.

– Vi hadde en gyllen regel under Ferguson: Aldri tape to kamper på rad.

Dermed har Solskjær en jobb å gjøre. Manchester United har tapt de to siste kampene under hans ledelse.

