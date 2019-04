Super-Son senket Manchester City etter VAR-dramatikk

(Tottenham - Manchester City 1–0) I en kamp som lenge så ut til å bli preget av en VAR-straffe til Manchester City og skade på Harry Kane, dukket Tottenhams sør-koreaner opp nok en gang.

– Det betyr mye for oss og for meg, og det var veldig viktig at vi holdt nullen og vant i vår andre kamp på hjemmebane. Men førsteberøringen min var ikke så bra, så jeg måtte jobbe hardt for å finne en vinkel, sier Son til Viasat.

For da han ble spilt gjennom av Christian Eriksen og hentet ballen nede ved dødlinja, før han driblet seg inn og avsluttet under Ederson, scoret han sitt andre mål på like mange kamper på nyåpnede Tottenham Hotspur Stadium.

Men ikke før VAR hadde sagt sitt. For Son var både helt på offsidegrensen, og hentet ballen helt på grensen av dødlinja før han hentet seg inn igjen.

Björn Kuipers trengte imidlertid ikke mye betenkningstid for å godkjenne målet og sørget for dobbel jubel på mindre enn ett minutt. Og Tottenham er i førersetet før returoppgjøret neste uke.

Dermed ble en haltende Harry Kane etter en ankelskade glemt for en stund, dermed ble Hugo Lloris’ strafferedning etter en omdiskutert VAR-avgjørelse i første omgang ikke kveldens største prestasjon.

SON, JA! Heung-Min Son scoret sitt andre mål på like mange kamper på Tottenhams nyåpnede stadion. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

VAR-drama

For etter drøye ti minutter, ble hoveddommer Björn Kuipers kalt bort til TV-skjermen for å se en straffesituasjon på nytt. Reprisen viste at Raheem Sterlings skudd var innom armen til en tilsynelatende intetanende Danny Rose, og forandret retningen slik at skuddet gikk utenfor mål.

Og Kuipers pekte på straffemerket.

– Det er aldri i verden et straffespark. Rose har gått inn for å blokkere ballen med beina, og det er bare et uhell at ballen treffer ham i armen, kommenterte Glen Hoddle hos BT Sport, men fikk motbør fra blant andre tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen og Viasats Rune Bratseth.

Ga mer energi

Men da Sergio Agüero tasset bort for å gi Manchester City et fenomenalt utgangspunkt, kastet Hugo Lloris seg samme vei som ballen og reddet i perfekt keeperhøyde.

– Jeg så ikke situasjonen, men det er en del av spillet og vi må akseptere det. Men vi holdt oss i kampen og det ga oss bare mer energi, sier Lloris til BT Sport.

Lloris har fått kjeft for å tabbe seg ut denne sesongen, men så langt i 2019 har han stoppet alle tre straffespark Tottenham har fått mot seg i alle turneringer.

Men helten i den andre enden, Harry Kane, fikk aldri sjansen til å avgjøre kampen. For da han med voldsom kraft satt inn en takling mot Fabian Delph helt ute ved sidelinjen, sviktet den venstre ankelen under ham og han måtte halte inn i tunnelen med det som så ut til å være en stygg skade.

– Vi vet ikke hvordan det går med ham, men vi håper at det går bra. Han er en av våre viktigste spillere, sier Son til Viasat.

Et stort skår i gleden på en ellers perfekt kveld.

VINKEL: Harry Kanes venstre ankel gikk i vinkel etter en tøff duell med Fabian Delph. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

