Ohi-mål mot gamleklubben: - Han blir bare bedre og bedre

MOLDE (VG) (Molde - Stabæk 3–0) Magnus Eikrem strålte i «tierrollen» bak Ohi som scoret mot gamleklubben, men Molde stanget mot veggen i en halvtime hjemme mot Stabæk før det løsnet.

Etter 38 minutter skjedde det som bare måtte skje. Ohi Omoijuanfo som kom fra Stabæk til Molde i vinter scoret 2–0 målet til Molde mot gamleklubben. Han forteller til Eurosport etter kampslutt at det er han svært fornøyd med.

– Det er det jeg er god til. Det er deilig å få målet, og guttene setter meg opp fantastisk, gliser Ohi til Eurosport.

Han får også ros av mannen som satte inn Moldes første scoring, nemlig Magnus Wolff Eikrem.

– Han kommer inn med et smil om munnen og er helt fantastisk. Han blir bare bedre og bedre, så skal jeg finne han litt oftere, sier Eikrem til Eurosport med glimt i øyet.

Glimrende Eikrem med mål

Erling Moe måtte se elevene sine stange og stange mot et lavtliggende Stabæk fra start, hvor hjemmelaget til tross for et tidlig initiativ ikke klarte å skape de store målsjansene.

Kombinasjonsspillet var dels fraværende, og Marcus Sandberg i Stabæk-buret hadde full kontroll de gangene han ble satt på prøve i løpet av den første halvtimen. Så løsnet det.

Først ble Magnus Eikrem tredd gjennom i mellomrommet før han spilte fri Ohi alene med keeper, men en våken Sandberg fikk avverget forsøket til sin tidligere lagkamerat. Klareringen havnet imidlertid i føttene til Eikrem som enkelt kunne sette inn 1–0 i det tomme buret etter 32 minutter.

Ohi-scoring

Seks minutter senere doblet Ohi ledelsen til hjemmelaget. Angriperen som signerte for Molde fra nettopp Stabæk ti dager før årets seriestart var svært aktiv i sin første kamp foran egne tilskuere på Aker Stadion og angriperen fornektet seg ikke.

For da han ble spilt opp fra en uselvisk Eirik Hestad på elleve meter, kunne Ohi enkelt bredside inn sitt første Molde-mål og hjemmelagets andre i kampen.

Etter sidebytte fortsatte kampbildet slik det var før pause. Molde fortsatte å varte opp med underholdning til det drøyt seks tusen fremmøtte på Aker Stadion en kald aprilkveld, mens Stabæk virkelig slet med å skape målsjanser.

Og i andre enden av banen kunne Ohi tegnet seg på scoringslisten igjen 20 minutter før fulltid slo en offensiv Kristoffer Haugen et hardt og lavt innlegg fra venstre som traff Ohi som fikk skutt fra kloss hold, men kun en fantastisk redning fra Sandberg forhindret 3–0.

Stabæk klarte aldri å mobilisere en sluttspurt, og ti minutter før slutt punkterte Mattias Moström kampen. Sandberg fikk fingertuppene på avslutningen fra sekstenmeter, men skuddet fra veteranen snek seg forbi og inn i nettmaskene til 3–0.

Publisert: 07.04.19 kl. 19:49 Oppdatert: 07.04.19 kl. 20:24