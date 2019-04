– Ramsey er et stort kupp for Juventus

Aaron Ramsey (28) skal opp mot italiensk motstand i Europa Leagues kvartfinale. Til sommeren blir han «italiener» selv.

Juventus har offentliggjort at Ramsey kommer til sommeren uten overgangssum.

– Et stort kupp, sier Italia-legenden Franco Baresi om det.

– Jeg har sett ham spille. Han er åpenbart en stor spiller. Jeg synes at Juve gjør et stort kupp der, og jeg er sikker på at han vil klare å tilpasse seg til italienske fotball, sier Baresi ifølge BBC.

Torsdag skal altså Arsenal i aksjon hjemme mot Napoli. Engelske aviser har allerede begynt å spekulere i hvem som kan erstatte ham. Det virker som Leicesters James Maddison (22) er den som gir lavest odds i øyeblikket.

Aaron Ramsey kom til Arsenal fra Cardiff i 2008 og har spilt over 250 kamper for London-klubben. Nå går han på free transfer.

Waliseren hadde samtaler med Barcelona og mottok også et tilbud fra Paris Saint-Germain før han endte opp med Juventus, skriver BBC.

– Juventus har eid Serie A de siste sesongene, og det er viktig at de andre klubbene prøver å komme opp på deres nivå. Lag som Inter, Roma, Milan, Lazio og Napoli er alle i vekst, sier Milan-legenden Baresi (531 kamper over 20 år).

– Vi trenger å vinne hjemme, sa Arsenal-bossen Unai Emery på pressekonferansen foran torsdagens kamp. Vel vitende om klubbens dårlige statistikk på utebane:

«Gunners» har vunnet bare fem bortekamper i Premier League denne sesongen. Senest ble det 1–0 tap på Evertons Goodison Park sist helg.

Både mot BATE Borisov og Rennes tapte Arsenal borte, men klarte avansement takket være sterke prestasjoner hjemme.

Emirates er blitt et fort: 14 seirer på de siste 15 kampene der.

Napoli kommer til Arsenal-kampen fra en imponerende 4–1 seier borte mot Roma. Ringreven Carlo Ancelottis lag klamrer seg fortsatt til 2. plassen i serie A - med syv poeng ned til Inter på 3. plass.

VGs tips: Hjemmeseier

Arsenals anstrengelser i Europa League ligner til forveksling på lagets innsatser i Premier League i vinter. London-klubben er nesten utilnærmelig hjemme, men skuffer stort sett borte.

Gunners kan vise til 4–1–0 hjemmeflyt i Europa League så langt - der de har scoret minst tre mål i tre av kampene.

Napoli har vært sterke hjemme i sesongens Champions League og Europa League. Men nokså skrøpelige borte. Ok, de slo FC Zürich i Sveits for to måneder siden. Men sett over tid har italienerne kun vunnet to av ni siste bortekamper i e-cupspill (2–2–5).

Slik ser vi for oss at hjemmelaget vil styre denne kampen. Spillforslaget blir derfor hjemmeseier til 2,20 i odds. Spillestopp er kl. 20.55 og TV2 Sport 1 viser kampen.

