Manchester United med ellevilt comeback – mistet seieren på overtid

SHEFFIELD (VG) (Sheffield United – Manchester United 3–3) Kritikken haglet mot Ole Gunnar Solskjær (46) og hans spillere etter en katastrofal første time av bortekampen mot det nyopprykkede sensasjonslaget. Så ble alt snudd på hodet. Men det holdt ikke helt inn.

Det så lenge ut til at søndagen i Sheffield kom til å bli best husket for de store tabbene til Phil Jones og Andreas Pereira i forkant av henholdsvis 1–0- og 2–0-scoringene til hjemmelaget.

Med under 20 minutter igjen å spille lå Manchester United under med to mål uten å ha skapt en eneste målsjanse. Manchester Uniteds angripere ble stemplet som «en vits» av kommentator Gary Neville på Sky Sports, Solskjærs taktikk ble hardt kritisert på sosiale medier, og det var lite på banen som tydet på at noe kom til å snu.

Så kom første stikk: Brandon Williams, den 19 år gamle venstrebacken, reduserte ut av ingenting med 18 minutter igjen å spille – hans aller første mål for klubben.

Det ga Solskjær blod på tann. Han kastet umiddelbart inn den enda yngre Mason Greenwood (18) og fikk uttelling etter bare fire minutter da spisstalentet lurte seg inn mellom to forsvarere og skled Marcus Rashfords innlegg i mål.

Solskjær nøyet seg med en knyttet neve, men holdt seg ikke like behersket tre minutter senere, da Daniel James kom seg rundt på venstrekanten og serverte Rashford til 3–2 for Manchester United. Et spinnvilt comeback på bare åtte minutter var et faktum.

I noen øyeblikk var alle de vonde minnene fra kampen glemt: Jones’ katastrofale inngripen i forkant av 1–0-målet til John Fleck, som bidro til at han ble byttet ut allerede til pause; Pereiras unødvendige og klønete balltap i forkant av 2–0-målet til Lys Mousset, som så ut til å ha gitt Sheffield United seieren.

Etter å ha rotet bort 2–0-ledelsen så Sheffield United ut til å være ferdige. Men på overtid utlignet David McGoldrick og sørget for poengdeling på Bramall Lane. Vertene ligger nå på sjetteplass på tabellen, mens Manchester United faller til niendeplass.

Publisert: 24.11.19 kl. 19:22

