AKTIV: Ole Gunnar Solskjær kommanderte spillerne sine med stor lidenskap fra sidelinjen på Etihad Stadium. Foto: OLI SCARFF / AFP

Solskjær brøt inn etter spørsmål om drømmedagene: – Alvorlig talt

MANCHESTER (VG) Ikke bare har Ole Gunnar Solskjær (46) beseiret Tottenham og Manchester City denne uken. Manchester United har attpåtil gjort det med et døgn kortere hviletid enn motstanderne.

Nå nettopp

Den norske manageren var i perlehumør etter å ha beseiret byrivalen på Etihad Stadium. På vei ut av stadion hyttet han sin knyttede neve opp mot tribunen, der mentoren Sir Alex Ferguson sto glisende og applauderte.

Under TV-intervjuene var kristiansunderen triumferende. Til Uniteds kanal sa han at «vi malte byen rød. I kveld skal vi kose oss.»

– Det blir et par glass med rødvin på meg i kveld, sier Solskjær.

les også Guardiola avslører sannheten bak «flørten» med Solskjær

Det er velfortjent etter at han i løpet av tre døgn beseiret to av de mest berømte og meritterte managerne i fotballverdenen på denne siden av 2000-tallet: Onsdag kveld ble José Mourinhos Tottenham slått 2–1 på Old Trafford, lørdag kveld fikk Pep Guardiolas Manchester City samme resultat i fleisen.

En reporter på pressekonferansen etter Manchester-derbyet hadde ikke helt orden på dagene da han spurte Solskjær hvordan det føltes for ham personlig å ha beseiret de to managerne «i løpet av fem dager».

les også Hyller forvandlingen under Solskjær

Da måtte Solskjær bryte inn.

– Tre dager, sier United-manageren og sender et blikk til journalisten.

Kommentaren får journalistene i rommet til å bryte ut i latter, men mannen med det røde slipset har et poeng å få frem.

– Vi har ikke fått like mye tid til å hente oss inn som de to andre lagene har hatt, sier Solskjær, som sikter til at både Tottenham og Manchester City spilte sin forrige kamp fire dager før de tapte mot United, som i begge tilfeller kun hadde tre dagers mellomrom.

– Ja, men alvorlig talt! De 24 timene mindre med restitusjon gjør det vanskelig. Hvis du ser den fysiske innsatsen disse guttene har lagt ned, så utgjør de 24 timene en veldig stor fordel. Det kunne man se mot slutten av kampen i dag.

les også Solskjær raser etter tilskuervideo: – Burde skamme seg

Solskjær så laget sitt forsvare seg med nebb og klør mot et City-stormløp i sluttminuttene. Takket være flere gode redninger av David de Gea klarte de å holde kampen ut.

Etter å ha begynt uken med å lese avisoppslag om en angivelig usikker fremtid i klubben, avslutter Solskjær altså uken med «et par glass vin» og lysere utsikter inn i desembermørket. Brått ligger laget hans på femteplass med bare fem poeng opp til Chelsea og den viktige fjerdeplassen som gir Champions League-spill.

– Det er mer vanskelige tider i vente for tvilerne, for vi kommer til å fortsette å jobbe. Flere og flere folk kommer til å se hva vi prøver å gjøre, sier Solskjær etter noen dager som trolig kun kan måles med da han fikk jobben som midlertidig manager, da han slo ut PSG fra Champions League og da han signerte en treårskontrakt som Manchester United-manager i mars.

For øyeblikket tyder det meste på at han får nyte godt av den kontrakten i en stund til.

Publisert: 08.12.19 kl. 10:35

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 16 15 1 0 40 – 14 26 46 2 Leicester City 15 11 2 2 35 – 9 26 35 3 Manchester City 16 10 2 4 44 – 19 25 32 4 Chelsea 16 9 2 5 31 – 24 7 29 5 Manchester United 16 6 6 4 25 – 19 6 24 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om