Petter Myhre blir LSK-assistent – reduserer arbeidsmengden hos TV 2

Etter ti år borte fra topptreneryrket, følte Petter Myhre (47) at det var på tide å ta steget tilbake. Det neste året skal han kombinere jobben som fotballekspert i TV 2, trener på Wang og assistenttrener for Lillestrøm.

– Jeg har alltid sagt at jeg ønsket meg tilbake i trenermanesjen. Nå dukket muligheten opp, timingen var bra og TV 2 var positive til å få det til. Da følte jeg at det var nå eller aldri å ta steget ut i treneryrket igjen, sier Petter Myhre til VG.

Han kom til enighet med Lillestrøm om en ettårskontrakt torsdag kveld denne uken og nyheten ble offentliggjort fredag formiddag.

Siden han ga seg som trener i Strømsgodset i 2010, har Myhre vært ute av det han kaller «resultatbusinessen». Han har jobbet som trener for aldersbestemte lag og fotballekspert på TV 2s fotballsendinger, ikke tilknyttet norsk fotball, men primært Premier League og Champions League.

Da hans gode venn, forlover og LSK-trener Geir Bakke tok kontakt like etter nyttår var han klar for å ta steget tilbake igjen.

– Vi har jo snakket mye sammen når han har vært andre steder også, og vi har snakket om at vi kanskje skulle få til noe sammen en dag. Da han tok LSK-jobben, spurte han meg hvordan ting var.

Reduserer TV 2-jobbing

Etter noen samtaler med hans to andre arbeidsgivere, TV 2 og Wang, gikk kabalen til slutt opp og han skrev under en ettårskontrakt med Lillestrøm.

– Det blir et veldig hektisk første halvår og jeg kommer til å gå vesentlig ned i antall oppdrag i TV 2, sier den nybakte LSK-assistenten.

47-åringen skal være til stede på alle Lillestrøms kamper og de viktigste treningene.

Det gjør at han må redusere arbeidsmengden som fotballekspert i TV 2s fotballsendinger fra Premier League, Champions League og sommerens fotball-EM.

LSK-prosjektet: – Liker å utvikle

Nå gleder han seg til å være med på å løfte Lillestrøm tilbake til norsk fotballs øverste nivå etter at laget rykket ned til OBOS-ligaen på tampen av 2019.

– Jeg ser på meg selv som en person som liker å bygge og utvikle, sier han.

Gjennom jobben for Wang Romerike har han hatt et tett samarbeid med Lillestrøm de siste årene.

– Allerede for tre år siden var jeg i dialog med Torgeir Bjarmann (tidl. sportssjef i LSK) og styret i klubben for å bygge en felles plattform for spillerutvikling på Romerike. Da var LSK en naturlig samarbeidspartner.

